Top Influencer Model di Fatti per il Successo Academy debutta con Clarissa Flora

Top Influencer Model è il nuovo fashion concept di Fatti per il Successo Academy. Il titolare dell'Accademia, Miky Falcicchio, ha lanciato questo nuovo progetto legato alla moda per formare e preparare professionisti nel mondo che conta.

Top Influencer Model nasce infatti per soddisfare numerose richieste e raggiungere diversi obiettivi. Uno dei principali è il management di modelli e modelle semiprofessionisti da lanciare, proporre e inserire nel mondo della moda, dello spettacolo e della pubblicità attraverso una solida preparazione teorico e pratica oltre a un’attenta cura dell’immagine. Il tutto mediante il supporto dell’ufficio stampa e un’efficace strategia di comunicazione online.

Clarissa Flora è il primo volto del fashion concept dell'imprenditore, attore, social manager ed ex modello pugliese Miky Falcicchio.

Vive a Sannicandro di Bari, comune di 10mila abitanti della Città Metropolitana di Bari in Puglia, ed è una fotomodella e indossatrice. Frequenta il Liceo Linguistico ed è una ragazza molto determinata e spigliata. Studia le lingue e vorrebbe maturare alcune esperienze all’estero per poter così entrare e poi affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo.

«Amo il mondo del fashion – ha dichiarato Clarissa Flora a Tivoo.it -, perché mi piace esprimermi con i tessuti, gli abbinamenti, i colori e le stravaganze. Riconosco me stessa e la mia personalità nella moda. Mi piace dettare le tendenze. Creare uno stile – ha aggiunto la fotomodella barese – mi fa sentire unica e allo stesso tempo versatile, perché mi vesto a seconda del mio umore. Quando salgo in passerella entro nel mio mondo e lascio fuori tutto ciò che non è fashion, che non è creativo, che non è espressione di un pensiero o di uno stato d’animo. Vedo nella moda, l’obiettivo per credere in me stessa».

Tutti coloro che vogliono far parte di Top Influencer Model devono inviare un’email a modelmanagement81@gmail.com, allegando tre foto e il cve. Gli aspiranti modelli e modelle che supereranno la prima fase di scrematura dei curricula, verranno contattati dalla segreteria dell'Academy.