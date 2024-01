Bormio ospiterà nuovamente i Giochi Mondiali Invernali dei Trapiantati, noti come World Transplant Winter Games, dal 3 all'8 marzo 2024, esattamente vent'anni dopo l'ultima edizione italiana.

La presentazione ufficiale della dodicesima edizione dei Giochi si è svolta a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente Attilio Fontana, del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, del presidente di ANED (Associazione Nazionale Emodializzati e Trapianti), Giuseppe Vanacore, e del presidente del comitato regionale Fisi Alpi Centrali, Franco Zecchini. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha inviato un messaggio video.

Fontana ha sottolineato l'importanza dell'evento, affermando che gli atleti avranno l'opportunità di dimostrare di aver recuperato la salute e la vita dopo momenti difficili. Ha elogiato lo sport come mezzo per superare queste sfide e ha espresso la speranza che l'evento abbia successo e serva come ulteriore prova organizzativa in vista delle Olimpiadi del 2026.

Locatelli ha sottolineato l'attenzione dei Giochi alla dignità umana, mentre Magoni ha evidenziato l'importanza dello sport come strumento universale di inclusione. Ha inoltre rilevato che la Lombardia ha un tasso di donatori del 20% superiore alla media nazionale.

Il programma dei Giochi prevede 12 discipline invernali, tra cui sci alpino e nordico, slalom, super G, biathlon, sci di fondo, ciaspole e curling a squadre. Ogni concorrente può partecipare a un massimo di cinque gare individuali, oltre alle competizioni a squadre.

I Giochi, iniziati nel 1994, sono promossi dalla World Transplant Games Federation (WTGF) e si alternano ai Summer Games. L'ANED, unico rappresentante della WTGF in Italia, ha ricevuto l'incarico di organizzare l'edizione invernale del 2024.

La Nazionale Italiana dei Trapiantati sarà composta da oltre 20 atleti, tra trapiantati e donatori viventi. Tra questi ci saranno i pluricampioni del mondo Marco Panizza, Erminio Rigos ed Eugen Vikoler. Durante l'ultima edizione dei Giochi, tenutasi a Banff, in Canada, nel 2020, la squadra italiana ha vinto 6 medaglie d'oro, 5 d'argento e 2 di bronzo, classificandosi all'ottavo posto nel medagliere mondiale.