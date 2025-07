“Falò” è il nuovo singolo di Flora, un brano prodotto da Luca Venturi (On the set) e scritto da Andrea Gallo e Maxim Distefano, che ha curato anche l’arrangiamento (Energy Mastering Milano).

Il brano mi ha colpito già al primo ascolto -spiega l’artista- perché descrive il falò in senso positivo, il divertimento con gli amici, la spensieratezza dell'estate e la libertà. E’ come gettare il negativo, l'amore finito e i guai in questo falò e riprendersi la propria vita, tornando a fare festa con gli amici ed a ballare fino all'alba.

Il video è stato girato presso l’Oasi Beach di Margherita di Savoia per la regia di Marco D'Andragora (DamStudio):

https://www.youtube.com/watch?v=Zt3flNTex4E

Biografia

Flora Pantone, in arte Flora, cantante è nata a Terlizzi (Ba) il 21 novembre 1995 e vive a Spinazzola. Sin da piccola ha avuto la passione per la musica, intraprendendo però studi differenti da quelli musicali, laureandosi in economia e commercio ed in seguito concludendo il percorso, acquisendo un master in risorse umane. Nel 22 giugno 2004, all’età di 9 anni ha partecipato alla 47esima edizione dello Zecchino d’oro, portando il brano “La giraffa Genoveffa”. Tra gli hobby preferiti oltre allo sport c’è il ballo, in particolare i balli latino americani. Per Flora la musica rappresenta uno spazio in cui muoversi liberamente, uno spazio senza confini, uno spazio di autenticità, dove la voce diventa l’accessorio più bello da indossare. Dopo “Un’ora”, uscito a marzo 2025, la cantante pugliese continua il suo percorso artistico con l’etichetta discografica On The Set, pubblicando il nuovo singolo “Falò”.

Se si crede in un sogno si è già a metà dell’opera, questa per me è la giusta dose di grinta e coraggio.

https://www.instagram.com/florapantone