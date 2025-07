a cura di Maurizio Pezzati ✍️



La bellezza al tempo dei social

Nel 2025, la bellezza ha una nuova patria: Instagram. E nuovi giudici: i follower. In questo contesto, l’aspetto estetico diventa non solo una questione personale, ma un vero e proprio asset professionale. Sempre più influencer decidono di intervenire chirurgicamente sul proprio aspetto per aderire a canoni estetici dettati dagli algoritmi e dalle tendenze del momento.

Ma dove finisce il filtro e dove inizia il bisturi?

Un fenomeno globale (e silenzioso)

Molti interventi non vengono dichiarati. Alcune influencer giustificano il cambiamento con una "nuova routine skincare" o un improvviso dimagrimento. In realtà, dietro quei nasi perfetti o quei volti levigati si nascondono spesso rinoplastiche, filler, lifting e blefaroplastiche.

L’effetto finale è una bellezza irreale, ma normalizzata.

Il potere (e il pericolo) dei filtri

I filtri di Instagram e TikTok hanno abituato milioni di utenti a visi senza pori, occhi grandi, labbra voluminose. Questi strumenti, se usati abitualmente, alterano la percezione di sé e degli altri.

Non è raro che un’influencer, dopo aver modificato per anni le proprie immagini, senta la necessità di "assomigliare" al proprio avatar digitale anche nella vita reale. Da qui, il ricorso alla chirurgia.

La pressione sociale e professionale

Chi lavora online sa bene quanto l’estetica incida sull’engagement. Un volto più giovane, simmetrico, "gradevole", può attirare più brand, più like, più collaborazioni. Il risultato? Una pressione continua a migliorarsi, a rifarsi, a non invecchiare.

In questo gioco, anche l’autenticità diventa una maschera.

Gli interventi più richiesti

Secondo recenti sondaggi tra cliniche estetiche europee, le influencer richiedono soprattutto:

Rinoplastica con tecnica ultrasonica

Lifting non chirurgici (radiofrequenza, ultrasuoni)

Filler alle labbra e zigomi

Trattamenti di biorivitalizzazione

Trapianto di capelli e sopracciglia

Molte si affidano a cliniche internazionali, spesso in Turchia, Albania o Spagna, dove i costi sono più contenuti e la privacy garantita.

Il confine etico

Molti follower si sentono traditi quando scoprono che la propria influencer preferita ha mentito o nascosto un intervento. C’è chi invoca maggiore trasparenza e chi, al contrario, difende il diritto alla riservatezza.

Ma la vera domanda è: quanto è giusto influenzare migliaia di giovani promuovendo modelli irraggiungibili?

La risposta delle piattaforme

Alcuni social network hanno iniziato a segnalare le immagini modificate o a offrire la possibilità di mostrare le foto senza filtri. Instagram, ad esempio, ha inserito un'etichetta "ritoccata" su certi contenuti.

Tuttavia, il fenomeno resta diffuso e spesso aggirabile.

Bellezza e verità

Ci troviamo in un’epoca in cui la bellezza è sempre più performativa. Ma non bisogna dimenticare che dietro ogni scatto perfetto ci sono ore di trucco, editing, pose studiate, app di ritocco e, talvolta, bisturi.

Il pubblico comincia a stancarsi della perfezione finta. Alcune influencer stanno invertendo la rotta: mostrano il post-operatorio, raccontano la verità, mostrano la cellulite, i brufoli, le occhiaie.

Ed è lì che nasce una nuova bellezza. Più umana, più credibile, più libera.

Il futuro? Trasparente (forse)

Il confine tra filtro e bisturi continuerà a essere sfumato. Ma più che combattere i ritocchi, forse è il caso di educare alla consapevolezza: capire cosa è reale e cosa no, riconoscere il lavoro che c’è dietro un’immagine, scegliere modelli che non impongano standard tossici.

Finché ci sarà pressione a mostrarsi "perfetti", la chirurgia continuerà a essere un’arma di competizione online. Ma forse, lentamente, qualcosa sta cambiando. E la vera rivoluzione non sarà nella pelle, ma nello sguardo con cui la guardiamo.