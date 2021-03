Dopo i verdetti dei Golden Globe ma soprattutto dopo l’assegnazione di più di 60 riconoscimenti da parte delle associazioni dei critici americani, emergono nuove previsioni per gli Oscar 2021 per la categoria Miglior attore protagonista. Attualmente il favorito resta il compianto Chadwick Boseman per la sua performance nel film Ma Rainey’s Black Bottom, ma quali potrebbero essere i suoi sfidanti?



L' annuncio delle nominations ai premi chiave (dai SAG Awards ai Critics' Choice Awards) ha contribuito da un lato a rendere certi alcuni nomi (soprattutto i primi 3) e dall’altro ad incrinare le possibilità di altri candidati. Per questo motivo la vera sfida è capire in che modo si comporrà la cinquina finale.