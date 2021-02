Pubblicato il primo rapporto Aifa delle segnalazioni delle reazione avverse dopo la somministrazione dei primi vaccini. I dati comprendono le segnalazioni giunte alla rete nazionale di farmacovigilanza dal 27 dicembre al 26 gennaio. Dati da leggere con cautela, in quanto oltre il 7,6% di reazioni definite gravi si sta valutando il nesso causale con la somministrazione di vaccino.

Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Comirnaty (99%), prodotto da Pfizer/BioNTech, che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%).

Sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 469 ogni 100.000 dosi), di cui il 92,4% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari.

Con Comirnaty sono state osservate anche cefalea, parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto, mentre con il vaccino Moderna, nausea e dolori addominali. Altre reazioni meno frequenti sono state reazioni locali nella sede dell'iniezione, dolori artro mialgici diffusi.

Frequente spesso dopo la seconda dose del vaccino febbre a volte anche alta. L'85% di tutti gli eventi segnalati insorgono lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno dopo.

Un 7,6% di casi, classificato come già detto gravi, è ancora in corso di valutazione il nesso causale.

Sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla vaccinazione che, nelle segnalazioni più dettagliate e complete di dati, non sono risultati correlati alla vaccinazione e sono in larga parte attribuibili alle condizioni della persona vaccinata.



Le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano quindi un buon profilo di sicurezza di questi due vaccini a mRNA. L'ampio numero di segnalazioni non implica che siano emerse criticità inattese, ma è indice dell'elevata capacità del sistema di farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza.







Al seguente indirizzo è possibile scaricare il rapporto Aifa completo:

drive.google.com/file/d/10leyua3kgaQJXTCI5doPYa6MbjO6qeQ2/view?usp=sharing