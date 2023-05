Individuate le quattro ditte che dovranno procedere ai lavori finanziati con i fondi del PNRR per la riqualificazione a San Paolino (spesa 800 mila euro), la realizzazione del parcheggio multipiano al Borgo, che prevede un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro; ma si opererà col primo stralcio funzionale di circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione di 81 posti auto, per il Centro servizi all’ex mercato coperto (2 milioni e 200 mila euro) e per la riqualificazione urbana dell’area limitrofa al Castello (825 mila euro) per una migliore fruizione turistica del territorio.

La Centrale unica di committenza ha completato le procedure d’aggiudicazione di ciascun appalto. Ecco le ditte che si occuperanno dei lavori: San Paolino: Loto s.r.l. di Barcellona, che ha offerto un ribasso del 32,72 per cento. Ex mercato coperto: Ati Gaia Costruzioni srl di Messina (ribasso 34,22 per cento). Parcheggio Borgo: Genco srl di Mussomeli (ribasso 32,85 per cento). Riqualificazione area esterna Castello: Dasein Spallina associati srl di Palermo (ribasso 32,73). Entro il 30 giugno si dovrà procedere alla contrattualizzazione ed entro il 30 settembre alla consegna dei lavori.

“Dopo l’estate avvieremo quattro cantieri importanti – afferma il Sindaco Pippo Midili – grazie ad oltre 5 milioni che siamo riusciti ad ottenere con la progettualità del PNRR. Ringrazio tutto lo staff comunale del servizio programmazione strategica diretto dal dirigente Lombardo e coordinato dall’Assessore ai LL.PP. Romagnolo e la Centrale di committenza, che hanno operato in maniera celere per rispettare il timing. Ora siamo al lavoro per tentare di individuare altre somme da investire sul nostro territorio”.