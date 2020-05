«Con Maria Latella su Sky Tg24 ho parlato del piano a cui stiamo lavorando per la riapertura delle scuole.

A settembre dovremo ripartire e ci faremo trovare pronti. Pensiamo ad una modalità mista, se il Coronavirus fosse ancora una minaccia. Ma nessun doppio turno per gli insegnanti.

L'intervista è stata anche l'occasione per ribadire che l'unico modo di assumere, già da settembre, è procedere con i concorsi che abbiamo bandito.

Non illudiamo i docenti precari: cambiare le norme per fare un concorso per soli titoli vorrebbe dire rimandare le assunzioni».

Così, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha riassunto i contenuti dell'intervista rilasciata a Sky nel pomeriggio di sabato.