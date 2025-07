Genova, 21 luglio 2025 – In un’epoca in cui i valori autentici sembrano sbiadire, nasce un progetto musicale e sociale che vuole riportare al centro il senso vero dello sport, il divertimento puro, il rispetto e l’amicizia. È online il videoclip ufficiale di “Un Po’ Più Grande”, una canzone che racconta la vita attraverso il calcio, vista con gli occhi e i sentimenti dei bambini.

L’idea è di Dario Rigliaco, autore del testo, storyteller e sceneggiatore, che con questa canzone e il relativo videoclip ha voluto creare un inno ai valori sani, da condividere nelle scuole calcio e tra le famiglie, affinché lo sport possa essere gioco, crescita e inclusione.

La musica, curata dal compositore Gianpaolo Casu, dà corpo e anima alle parole, mentre la straordinaria interpretazione dei Mala-Genìa trasforma il brano in una potente esperienza emozionale. La loro voce graffiante e autentica racconta la passione e le sfide che accompagnano la vita e lo sport, rendendo questa canzone un racconto universale, anche oltre la rete del campo sportivo.

IL MESSAGGIO

“Un Po’ Più Grande” non è soltanto un videoclip, ma un manifesto che vuole sensibilizzare le famiglie, le scuole e le realtà sportive sull’importanza di insegnare ai bambini che il calcio è prima di tutto amicizia, gioco di squadra, rispetto e divertimento, lontano da pressioni e inutili nervosismi.

Attraverso immagini autentiche girate con i bambini delle scuole calcio, il video racconta la bellezza delle emozioni: abbracci dopo una caduta, sorrisi dopo un errore, la felicità di giocare insieme.

IL PROGETTO E LE COLLABORAZIONI

Il videoclip è stato realizzato grazie alla collaborazione di realtà che hanno creduto fortemente in questa iniziativa:

Polis Genova, la scuola calcio da cui è nato il primo supporto.

Scuola Calcio Albaro, che ha ospitato la partita principale delle riprese.

Ginuensis Food&Drink, lo street food di Corso Italia che ha aperto le porte a una scena speciale del videoclip.

Tutte le altre scuole calcio coinvolte e supportate dai mister in campo, da Davide Buoni a Fabio Bonuso e Federico Scarso, che con entusiasmo hanno reso possibile questo racconto collettivo. L'ospite speciale del set "in campo" è Simone Spinelli, ex calciatore professionista del Genoa, oggi allenatore, che in parallelo porta avanti con Carla Botta "We Play Football" con il progetto "tutti insieme in campo". Un ringraziamento speciale va alla crew del canale YouTube “Dario Il Leggendario”, che ha seguito ogni fase della produzione video dopo la registrazione della canzone presso Studio Bagoon e la distribuzione su tutte le piattaforme streaming.

L’OBIETTIVO

- Oggi il nostro obiettivo è chiaro: far conoscere questa canzone e questo videoclip a quante più persone possibile, affinché diventi un inno ai valori attraverso il calcio per tutte le scuole, le famiglie e chiunque creda che crescere significhi giocare insieme e rispettarsi. Fatela sentire ai tornei, prima delle partite, aiutateci a creare qualcosa di unico, qualcosa di "Un po' più grande" - queste le parole dell'autore.

📌 GUARDA IL VIDEOCLIP ORA su YouTube: https://youtu.be/YiBnY4x48lg