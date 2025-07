Dopo mesi densi di appuntamenti dal vivo, in Italia (con un tour estivo che sta entrando sempre più nel vivo, e l’Arena di Verona, all’orizzonte, il 3 ottobre, Live con Orchestra), Brunori Sas chiuderà, oltreconfine, questo 2025, a tutto live, conquistando nuovi palchi internazionali.

Arriva, oggi, l’annuncio di “Brunori In Europa”, il nuovo tour europeo, prodotto da Vivo Concerti che, per tutto il mese di dicembre, vedrà Dario Brunori protagonista sui palchi di alcune delle capitali musicali più importanti del continente.

Il cantautore si prepara a ritrovare e ad estendere l’abbraccio in musica al popolo brunoriano disseminato in Europa, con una scaletta che attraverserà tutte le fasi dei suoi 15 anni di carriera, dagli esordi ai brani dell’ultimo progetto discografico L’albero delle noci (Island Records).

I concerti saranno ospitati in location simboliche, teatri e club pensati per valorizzare l’aspetto più intimo e narrativo della sua musica. Sette le tappe annunciate, con debutto, il 5 dicembre, da Barcellona Sala Apolo, per poi toccare: Londra, l’8 dicembre Union Chapel; Bruxelles, il 9 dicembre Cirque Royal; Parigi, l’11 dicembre Alhambra; Berlino, il 16 dicembre Columbia Theater; Zurigo, il 18 dicembre Volkshaus; e terminare con Lugano, il 21 dicembre Palazzo dei Congressi.

I biglietti, per “Brunori In Europa”, saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 12:00, di venerdì 11 luglio. L’organizzatore declina ogni responsabilità, in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.