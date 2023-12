+Europa, alla vigilia di Natale, ha ricordato ai (post) fascisti del dio, patria e famiglia (e non solo a loro, purtroppo) che la Sacra famiglia, oggi, potrebbe anche non essere come quella della tradizione.

Lo ha ricordato pubblicando una bellissima immagine in cui se ne ripropongono tre diverse versioni, oltre a quella in cui il "bambinello" è custodito da Giuseppe e la Madonna.

In una vi sono due madonne, evidentemente lesbiche; in un'altra due "giuseppi" ovviamente omosessuali, mentre la terza rappresenta una madonna single (pure nera) che ha già un figlio più grande, oltre a Gesù.

Complimenti per l'idea, oltre che per la realizzazione. Le società si evolvono e cambiano, mentre le tradizioni si adeguano.

Il Natale nei primi secoli della Chiesa cristiana non veniva celebrato. Solo più tardi si pensò di porvi rimedio. Poiché il giorno esatto della nascita di Cristo non era noto, la Chiesa occidentale nel quinto secolo ordinò che la festa venisse celebrata per sempre nello stesso giorno dell'antica festa romana in onore della nascita del dio Sole, che cadeva in corrispondenza del solstizio d'inverno.

I saturnalia, questo il nome, duravano una settimana e si celebravano con banchetti dove i partecipanti usavano scambiarsi l'augurio "io Saturnalia", accompagnato da piccoli doni simbolici, detti strenne. Vi ricorda qualcosa?

Durante questi festeggiamenti era sovvertito l'ordine sociale: in un mondo alla rovescia, gli schiavi potevano considerarsi temporaneamente degli uomini liberi e potevano comportarsi di conseguenza. Inoltre, veniva eletto, tramite estrazione a sorte, un princeps - una sorta di caricatura della classe nobile - a cui veniva assegnato ogni potere.

Il "princeps" era in genere vestito con una buffa maschera e colori sgargianti, tra i quali spiccava il rosso (colore degli dei). Era la personificazione di una divinità infera, da identificare di volta in volta con Saturno o Plutone, preposta alla custodia delle anime dei defunti, ma anche protettrice delle campagne e dei raccolti.

Queste feste erano troppo radicate nel costume popolare per essere abolite dall'influenza del Cristianesimo, anche per il fatto di essere caratterizzate da baldorie e gozzoviglie... e per tale motivo si cercò di mantenerle sostituendo il dio sole con Gesù... ad ulteriore conferma che il bello delle tradizioni è che possono cambiare.

Pertanto, perché oggi il "bambinello" non dovrebbe nascere in una coppia gay o da una mamma single?