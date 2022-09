Al FAM di Desenzano (BS), hot spot sul Garda conosciuto e amato da chi vuol mangiare e/o bere qualcosa di buono in uno scenario unico, sabato 10 settembre 2022 prende nuovamente vita un Novella 2000 party d'eccellenza.

Questa volta, presenti al Fam con direttore Roberto Alessi, che spesso va in tv ed è un vero personaggio anch'egli, ci sono Adriana Volpe, celeberrima presentatrice, e Mila Suarez, modella e protagonista, tra gli altri show, del programma tv La Pupa e il Secchione. Nonostante il suo account Instagram sia privato, conta più di 300.000 fan, segno che in tanti la seguono, non solo in tv.

Completa il cast della serata del 10 settembre al Fam di Desenzano (BS) Riccardo Pagan, World finalist Mister Universe 2018. Riccardo sarà anche il presentatore della serata.

C'è la possibilità di vivere la serata al Fam di Desenzano (BS) il 10 settembre, dalle 19:30, con un ricco Apericena d'eccellenza su prenotazione. Chi sceglie questa proposta si gode un menu che parte da cruditè di mare, e finisce con battuta al coltello e affettati (menu e dettagli qui: https://www.instagram.com/p/CiAibprsbzD/). E' anche possibile anche arrivare dopo l'aperitivo (20 euro a persona, con prima consumazione inclusa)





Fam

Via Zamboni, 5

25015 Desenzano del Garda (BS)



+39 030 9120281, 3348116160

[email protected]

www.familylifestyle.it

www.instagram.com/fam.lifestyle/

www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/







FAM - Desenzano (BS): un menù che rilassa, a pranzo e a cena

Chi ama stile e relax sul Garda conosce ormai Fam a Desenzano (BS). Fam sta per Family Lifestyle ed è un Beach Club perfetto per chi ha voglia di guardare e farsi guardare… e non solo. La cucina dello chef Davide Ciola è eccellente, il servizio curato in ogni dettaglio. E spesso prendono vita eventi musicali perfetti per godersi lo scenario del lago, magari un drink o un cocktail in mano. Ad esempio, il 13/07 il sound è quello di Roberto Ferro, che con i suoi vinili crea un'atmosfera rilassata.

Un pranzo d'eccellenza con vista lago a un costo contenuto? Al Fam si può

Fam è perfetto per una serata speciale o per un aperitivo al tramonto. Ma l'idea giusta, per spezzare la routine della settimana, è frequentarlo anche per un pranzo con vista. Ad esempio, il 13 luglio, il menu guidato propone riso saltato con verdure, controfiletto alla griglia e insalata di finocchio con acqua e caffé (18 euro).



La cucina di Fam: pescato del girono o carne alla griglia?

Il menu di Fam - Desenzano (BS) mettono d'accordo gli appassionati di carne e chi preferisce il pesce. Dalla griglia arrivano fiorentine, costate, cube roll e galletti da sogno, mentre molti scelgono il pescato del giorno al forno. Tra i primi: raviolo di rana pescatrice, ovviamente fatto in casa, risotto ai gamberi, paccheri al pomodoro bruciato e cacio e pepe con eventuale aggiunta di tartare di scampi. E per iniziare? Per chi ama il pesce, Crudi di mare o polpo alla brace, oppure battuta affumicata, fois gras d'anatra, culaccia, dripping di verdure di stagione… Tutto il menu è disponibile qui: https://famlifestyle.it/listini/menu-restaurant.pdf



Lo chef di Fam - Desenzano: Davide Ciola

Quanta pazienza ci vuole poi per gestire la cucina di uno spazio vivace come Fam? Davide Ciola il giovane chef di Fam, lo sa bene! Con creatività, carattere e competenza idea e realizza i piatti del ristorante, del bar, e le proposte dedicate ai gruppi. Tra i suoi cavalli di battaglia, ecco primi piatti da sogno: risotti micidiali e carbonare.



La carta dei Vini di Fam - Desenzano (BS) rilassa: 5 proposte di bollicine al bicchiere

Basta dare un'occhiata qui per iniziare a rilassarsi: https://famlifestyle.it/listini/wine-list.pdf. Le bollicine, perfette per l'estate, tra Champagne, Prosecco, Spumanti e Franciacorta, sono praticamente infinite…. Non mancano le proposte al bicchiere, ben 5 solo per quel che riguarda le bollicine. Perché Fam è perfetto anche per una pausa pranzo di stile e sostanza, non solo per una serata o un pomeriggio speciali on the beach, nello scenario unico del Garda.



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.