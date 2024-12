Il nuovo singolo dell’artista romano, una canzone pop ritmata e solare che celebra la pace e l’amore

«“La stessa maglia” è un brano che celebra la pace e l’amore, affrontando con delicatezza i conflitti quotidiani e la necessità di ritrovare unione e speranza. Un invito a superare le divisioni, trasformando il dolore in resilienza e complicità.» Riccardo Cuccioletta

Riccardo Cuccioletta presenta il suo nuovo singolo, "La stessa maglia". Una canzone pop ritmata e solare, nuovo tassello del percorso musicale dell’artista romano con la label Advice Music.

Il brano è stato scritto da Fabio Vaccaro, Emanuele Sciarra e Oscar Gioffrè e registrato presso i Vs Advice Music Recording Studio da Alberto Boi e Savino Valerio.

Riccardo Cuccioletta nasce a Roma il 15 marzo 2001 e fin da piccolo coltiva una grande passione per la musica. Crescendo, la melodia diventa la colonna sonora della sua vita e di un percorso musicale ricco di esperienze.

Col singolo d’esordio "È Lei", coadiuvato dalla label Advice Music, Riccardo ha ricevuto un buon riscontro mediatico grazie ad un’ampia promozione radiofonica. Questo gli ha fruttato numerose proposte per esibizioni dal vivo, che ha accettato con entusiasmo, come durante la Fashion Week a Milano, dove ha intrattenuto diverse sfilate di moda come ospite.

Ad aprile 2024 pubblica il suo secondo singolo dal titolo “Dall’altra parte”, mentre il 13 dicembre arriva in radio “La stessa maglia”, brano presentato alle selezioni di Sanremo Giovani, sempre insieme all'etichetta Advice Music.

Prossimamente Riccardo parteciperà a vari contest come ospite e aprirà il concerto dei Dik Dik.

