Nella gara per la categoria Miglior sceneggiatura non originale ai prossimi Oscar emerge una sfida tra Christopher Nolan (Oppenheimer) e Tony McNamara (Povere Creature!).

A completare la potenziale cinquina potrebbero esserci: l'acclamato dramma sull'Olocausto (The Zone of Interest), il vincitore del People's Choice Award all'ultimo TIFF (American Fiction) e l'adattamento del meraviglioso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, tallonato però da uno dei film indipendenti più apprezzati di quest'anno, All of Us Strangers.

Scenario che potrebbe cambiare se l’Academy decide di non considerare “originale” lo script di Barbie, nonostante l’approvazione del sindacato degli sceneggiatori americani (WGA), finendo per candidarlo nella categoria degli adattamenti.