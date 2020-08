In attesa che inizi ufficialmente l'Awards Season che porterà alla Notte degli Oscars 2021, già emergono le prime previsioni suggerite dalle aspettative della critica americana verso alcune interpretazioni maschili considerate appetibili per i giurati dell'Academy.

Tra queste spicca l'ultima prova del camaleontico Gary Oldman che nel biopic in bianco e nero di David Fincher dal titolo Mank, interpreta lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz in rotta di collisione con il talentuoso regista Orson Welles, divisi sul merito legato al successo dello script del film Quarto Potere.

Segue la già apprezzata interpretazione di Anthony Hopkins nel film The Father di Florian Zeller, presentato con successo all'ultimo Sundance Film Festival, laddove interpreta un uomo affetto da demenza senile.



Senza dimenticare la performance di Delroy Lindo che secondo gli addetti del settore potrebbe finalmente ottenere da parte dell’Academy l’attenzione che gli spetta, complice la sua ultima interpretazione nel film di Spike Lee, Da 5 Bloods – Come fratelli in cui interpreta un veterano del Vietnam che insieme ad un gruppo di ex combattenti decide di tornare nei luoghi di guerra per scovare un tesoro.