Ag. Kvaratskhelia: "Rinnovo? Non ne stiamo parlando ora, non ci sono contatti col Napoli"

Mamuka Jugheli nega contatti con il Napoli per il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il suo agente ha dichiarato: "Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club" le sue parole.



UFFICIALE - Politano rinnova fino al 2027! Il tweet di ADL

Matteo Politano rinnova con il Napoli. L'annuncio ufficiale è stato dato dal presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter. "Matteo resta con noi fino al 2027!" ha scritto il patron azzurro sui social. Sul sito ufficiale si legge: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027".



Zazzaroni: "Mazzarri? Pregiudizi nei suoi confronti, non ha ancora allenato il vero Napoli"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Marte: “Mazzarri ha allenato in situazioni veramente stravolgenti, perché era senza i giocatori migliori. Non ha mai avuto il vero Napoli. Quando avrà qualcosa di simile alla rosa dello scorso anno, potremmo valutarlo diversamente. Credo ci sia una grande forma di pregiudizio nei suoi confronti, che tra l'altro lo ha sempre accompagnato nella sua carriera. Il 4-3-3 è ormai messo in un angolo? Visti gli acquisti, non lo escludo perché la squadra subisce molto, poiché i giocatori sono sotto condizione e, invece, ora si è trovata una solidità.

Penso a Di Lorenzo, che fino all'anno scorso era un fenomeno, ma oggi si vede che è in un momento di discontinuità. Quando avrà Anguissa, Osimhen e magari un Kvara un po' più libero di testa, allora vedremo un Napoli diverso".



Sala, appello a Inter e Milan: “Vogliamo le nostre squadre a San Siro”

Da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, arrivano altre dichiarazioni del sindaco Beppe Sala in merito alla tematica di San Siro e della volontà della Giunta di convincere Inter e Milan a fare marcia indietro sull’abbandono dei progetti di permanenza nello storico impianto del Giuseppe Meazza.

SITUAZIONI ECONOMICHE DIFFICILI – “Non solo speriamo ma siamo qua per spingere le squadre a ripensare un’ultima volta al valore che c’è nel rimanere nella città di Milano. Noi riteniamo che in questo momento da un lato i club stanno toccando con mano le difficoltà ad andare in altri Comuni, e dall’altro hanno situazioni economiche difficili. In questa situazione è possibile che ci ripensino. Tutto il resto sono chiacchiere”.

RIFARE SAN SIRO – “C’è un’occasione storica per rifare un quartiere di Milano. Vediamo se nasce da oggi un interesse”.

TUTTE E DUE LE SQUADRE – “In due o in una delle squadre, noi preferiremmo tutte e due. Se così fosse potremmo favorire una verifica con loro insieme, però questo è il momento giusto”.

APERTURA A RISTRUTTURARE? – “In questi anni Inter e Milan non hanno dato apertura a ristrutturare ma hanno sempre immaginato una nuova cattedrale con la loro firma. Quindi l’unico modo per trattenere le squadre nell’area di San Siro è stato dire sì alla demolizione per fare uno stadio nuovo”.



Baldanzi-Roma, è fatta: operazione da 15 milioni

Tommaso Baldanzi alla Roma, ci siamo. L’Empoli aveva già dato apertura totale per la cessione del classe 2003, che dunque ora si appresta veramente a cambiare casacca in questo mercato di gennaio. Il calciatore, sempre secondo quanto raccolto da TMW, ha appena salutato compagni di squadra e staff all’Empoli ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura.

I dettagli. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da parte dei giallorossi, che sborseranno circa 15 milioni di euro, di cui tra i 2 e i 3 di bonus, ai toscani. Le ultimissime ore, come detto, sono state decisive, per un’operazione che di fatto accontenta tutte le parti in causa.



Coppa d’Africa, fuori anche il Marocco! Ecco i quarti di finale

Il Sudafrica sorprende il Marocco, vince 2-0 e elimina Hakimi (che sbaglia il rigore del possibile 1-1), Amrabat (espulso) e compagni. Il tabellone dei quarti di finale: Nigeria-Angola, Capo Verde-Sudafrica, Mali-Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo-Guinea.