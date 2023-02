È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di uno dei più grandi nomi della televisione italiana, Maurizio Costanzo. L'annuncio è stato dato oggi, 24 febbraio 2023, dal suo ufficio stampa.

Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938, è stato un personaggio di grande rilievo nel mondo dello spettacolo italiano. Iniziò la sua carriera come giornalista per poi passare alla televisione nel 1976, quando fu assunto dalla Rai come caporedattore del Tg2. Ma fu nella sua carriera come conduttore televisivo che Costanzo si fece conoscere dal grande pubblico.

Il suo primo grande successo fu "Maurizio Costanzo Show", programma televisivo che andò in onda per la prima volta nel 1982 e che per oltre 30 anni ha fatto la storia della televisione italiana. Il programma, che proponeva interviste a personaggi famosi e momenti di intrattenimento, è stato il trampolino di lancio per molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Ma Costanzo non si è limitato solo al mondo della televisione. È stato anche autore di numerosi libri, tra cui "La televisione che ho visto" e "La scienza del gossip", che hanno venduto milioni di copie in Italia e all'estero.

Nel corso della sua carriera, Costanzo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Flaiano per il giornalismo nel 1986 e il premio Regia Televisiva nel 1999.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo italiano. La sua capacità di condurre le interviste con maestria e la sua simpatia hanno fatto di lui un personaggio amato dal pubblico.

La sua eredità continuerà a vivere attraverso i suoi programmi e i suoi libri. Il ricordo di Maurizio Costanzo resterà per sempre nella memoria collettiva degli italiani.