Comico, conduttore, attore. Dopo aver portato a teatro, oltre 70.000 spettatori, con il suo MB Show - Il Gran Varietà, Maurizio Battista approda al cinema, dal 3 al 9 aprile, con “Tu Quoque”, film prodotto da Ballandi Srl, in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, diretto da Gianni Quinto, che firma soggetto e sceneggiatura, assieme allo stesso Battista.

L’elenco delle sale che programmeranno “Tu Quoque” sarà, a breve, disponibile su http://nexostudios.it/ e le prevendite apriranno dal 6 marzo.

Il trailer del film https://youtu.be/Fyi7j0xW2KI

Talento capace di trasformare ogni frammento della quotidianità in uno spettacolo irresistibile, con la sua comicità travolgente e genuina, anche in questo film, Battista dimostra di saper leggere l'anima del pubblico, intrecciando racconti di vita, osservazioni fulminanti e battute pungenti. La sua presenza scenica magnetica, unita a una capacità unica di improvvisare e coinvolgere, lo rendono un artista capace di far ridere e riflettere con la stessa intensità. Per questo, Battista non è solo un comico: è un narratore della realtà, un maestro dell'ironia che riesce a unire leggerezza e profondità in ogni suo spettacolo.

In “Tu Quoque”, Maurizio Battista interpreta Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che scopre di avere pochi mesi di vita. Dopo un incidente, come per incanto, si risveglia nel 44 a.C., e salva la vita a Giulio Cesare, diventandone il più fedele amico. I due, nonostante i millenni che li separano, scoprono di essere più simili di quanto possano immaginare. Durante la sua permanenza, nella Roma antica, Massimo apporta grandi novità nella vita dei cittadini e salva il matrimonio tra Cesare e Calpurnia. Ma qualcosa cambierà anche nella sua vita…

Accanto a Battista, nel cast di “Tu Quoque”, troviamo Paolo Triestino, Francesca Antonelli, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Milena Miconi, Guglielmo Poggi, Jane Alexander, Lucianna De Falco, Benedetta Mazza, Stefano Antonucci, Giancarlo Ratti, Diego Verdegiglio, Salvatore Papaleo, Antonio Fiorillo, Gianfranco Phino, Osvaldo Fresia e Fabrizio Gaetani.

Prodotto da Ballandi Srl, in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, “Tu Quoque” è distribuito nelle sale da Nexo Studios, in collaborazione coi media partner Il Messaggero, Comedy Central, MYmovies, Radio Radio e Teatro Olimpico.

https://www.instagram.com/maurizio_battista/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D#

https://www.facebook.com/share/18SXNA7o6h/?mibextid=wwXIfr

https://www.youtube.com/@battistamaurizio

http://www.nexostudios.it/

https://www.instagram.com/nexostudiosit/

http://www.facebook.com/nexostudiosit

http://www.tiktok.com/@nexostudiosit

#Tuquoque