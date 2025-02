Maurizio Pirovano presenta “Ricordati chi sei”, singolo che anticipa il settimo album di prossima pubblicazione dal titolo “Fiori dal deserto”. Con questa canzone l’artista affronta il tema della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica. Il brano racconta la condizione di chi, intrappolata in una relazione tossica, viene privata della propria identità attraverso bugie, minacce e manipolazioni. Il titolo stesso diventa un mantra, un richiamo costante a non dimenticare la propria essenza, la propria dignità.

“Ricordati chi sei -spiega Pirovano- nasce dall’esigenza di dare voce a chi, troppo spesso, rimane in silenzio. La violenza non è solo fisica: ci sono parole, gesti e dinamiche che spezzano dentro, portando a dimenticare chi si è davvero.. E’ un invito a non smettere mai di lottare per non perdere la propria identità”

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/49dGeLTcrKGaIT2eaNkt5n

Biografia

Maurizio Pirovano è un cantautore con oltre vent’anni di carriera nella scena musicale italiana. Ha pubblicato sei album e il settimo è previsto per maggio 2025. Il suo stile unisce sonorità rock di ispirazione internazionale a una scrittura profondamente radicata nel cantautorato italiano. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Lunezia 2017, il Premio Lucio Battisti e il Vinile d'Argento dedicato a Jimmy Fontana. Ha calcato palchi di prestigio come il Pistoia Blues Festival (nel 2017 con Little Steven e nel 2019 con Robben Ford, 2023 con Baustelle) e nel 2018 ha aperto la Partita del Cuore allo Stadio Ferraris di Genova davanti a 30.000 spettatori. Nel 2023 ha partecipato al Moonland Festival di Sarzana aprendo ad uno dei più grandi songwriter mondiali come Ben Harper.

