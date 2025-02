Maurizio Rota, AD di HIVE, ha illustrato il nuovo ecosistema digitale creato per la Basilica di San Pietro in vista dell’elevato flusso di turisti e pellegrini durante il 2025, anno del Giubileo.



Maurizio Rota: innovazione digitale al servizio della Basilica di San Pietro

"HIVE rappresenta il punto di convergenza di 38 anni di competenza tecnologica, di esperienza, di skills di tutte le aziende che compongono il Gruppo Assist. Siamo specializzati nella creazione di ecosistemi integrati, mettendo insieme servizi digitali e fisici”, ha commentato Maurizio Rota, AD di HIVE, società di Assist Group, in merito al lancio della nuova piattaforma digitale per la Basilica di San Pietro in vista del Giubileo 2025. Attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia, come IA e Machine Learning, “riusciamo a creare un'integrazione di sistemi all'interno degli ecosistemi digitali che ci consentono poi di offrire servizi. Intendiamo mettere la tecnologia al servizio delle persone". L’ecosistema digitale pensato per la Basilica di San Pietro, di facile utilizzo e multilingua, ha il compito di agevolare i pellegrini e i visitatori e restituirgli la miglior esperienza possibile. Tra i servizi disponibili, la possibilità di prenotare l’accesso alla Basilica e alla Cupola, indicazioni sugli orari e giorni di visita più favorevoli, “percorsi spirituali e percorsi di visita particolari e precisi — ha specificato Maurizio Rota — attraverso l'utilizzo di strumenti che abbiamo lanciato e altri che lanceremo durante quest'anno giubilare”.



Maurizio Rota: la mission di HIVE

“L'idea imprenditoriale alla base di HIVE è sempre stata improntata a un approccio sociale di collaborazione con le comunità con cui collaboriamo e in cui operiamo”, ha dichiarato Maurizio Rota. Grazie alle competenze di HIVE è possibile unire in grandi ecosistemi le tecnologie e i servizi di interoperabilità, come il tour operating, la gestione delle affluenze, sino alle piattaforme di ticketing online. "L'ecosistema digitale che abbiamo realizzato costituisce un ponte digitale a portata di click tra la Basilica e il pellegrino. Questo ha già consentito, attraverso una sfida senza precedenti nell'anno giubilare, di crearci un'esperienza che possiamo e metteremo a disposizione di altre realtà e di altre location, non necessariamente solo luoghi spirituali”. Maurizio Rota ha poi concluso: “Questa è la nostra mission e l'ecosistema digitale realizzato per la Basilica di San Pietro è un vero esempio di concretezza dato a questa visione di integrazione tra servizi, tecnologia e sistemi".