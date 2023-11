Secondo quanto riferito dall'intelligence sudcoreana, la Corea del Nord, fin dallo scorso agosto, starebbe fornendo alla Russia oltre un milione di munizioni per artiglieria e altri tipi di armi, organizzate in circa dieci spedizioni, per supportare lo sforzo bellico di Mosca nella guerra in corso contro l'Ucraina.

Inoltre, sempre l’agenzia di spionaggio sudcoreana (Nis) ha riferito in un’audizione a porte chiuse al parlamento di Seul che Pyongyang sarebbe nella fase finale dei preparativi per il terzo tentativo di messa in orbita di un satellite spia.

La notizia fa seguito al summit tra i leader Vladimir Putin e Kim Jong-un avvenuto alcune settimane fa al cosmodromo di Vostochny, dove i due leader hanno discusso della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e tecnologia spaziale.

Non ci sono ancora informazioni certe relative alla quantità e alla destinazione delle munizioni finora giunte in Russia, ma la notizia ha sollevato preoccupazioni sulla possibile escalation del conflitto in Ucraina e sulle conseguenze per la sicurezza internazionale.