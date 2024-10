Pino Nicotri è stato ascoltato dalla Commissione Bicamerale sul caso Orlandi. Vediamo cosa dice, prendendo spunto da un articolo de "Il Mattino" che potete leggere qui.

Nicotri: «[...] non è mai stata fornita una prova del rapimento, poi tutto il contorno delle telefonate alla fine sono una roba che non serve a niente»

Insomma, per Pino Nicotri, visto che non è mai stata fornita la prova del rapimento, non è un rapimento.

Si sbagliano tutti, Pietro Orlandi compreso.

Si sbaglia il vigile Sambuco.

Si sbagliano tutti gli ex PM che hanno seguito per 41 anni altre piste.

Buona la prima, come direbbe un regista: lui è l'unico che ha capito il caso Orlandi.

Questo articolo si conclude qui, anche per non logorare i miei polpastrelli su cose che non esistono.

