La Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi ha deciso di convocare giovedì 10 Ottobre 2024 alle ore 13:45 Pino Nicotri, uno dei pochi fautori della cosiddetta "pista parentale", anche chiamata "amical-parentale".

Il tipo di audizione che effettuerà Pino Nicotri ad oggi non è noto, ma per quello che possiamo immaginare, sarà sicuramente di tipo "secretata", ovvero non pubblica.



Esattamente come avevamo già detto in precedenza, ed è proprio quello che ci aspettiamo.



Contrariamente a quasi tutti gli altri giornalisti auditi prima di lui, che sono stati ascoltati pubblicamente, sulla pista parentale è meglio (almeno per Nicotri) procedere in modo "segreto". Dopo anni di battaglie sulla "sua" verità perché mettere a repentaglio la sua idea?



Potrebbe derivarne una confusione tale da porre questa ipotesi alla stregua dell'avvento degli alieni sulla terra entro fine anno, quindi tutti zitti... nessuno parli... nessuno sappia cosa dirà sui parenti e gli amici di Emanuela Orlandi...

Vedremo se ho ragione dopo l'audizione...