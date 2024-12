Il suo nome è Chico ed è il cagnolino più seguito del web. Il suo padrone, nonché autore degli esilaranti doppiaggi che spopolano sui social network, è invece Francesco Taverna, un giovane musicista che durante la pandemia si è reinventato come creatore di contenuti.

Entrambi saranno sabato 7 dicembre all’Airone Shopping Center di Monselice – in collaborazione con la libreria Giunti al Punto – per incontrare i loro “frollower” (chi li segue sa di cosa stiamo parlando) a partire dalle 17.

Chico è un "maltipoo", ovvero un simpaticissimo incrocio tra un maltese e un barboncino, e — come recita la copertina del suo nuovo libro —è pronto a condividere la sua saggezza con il mondo: qualunque sia la tua domanda, lui ha la risposta», specialmente se si parla di «vita, amore, libertà e cicolata».

In fila per firmare “Chiedilo a Chico”, il terzo volume pubblicato per i tipi di Fabbri editori, ci saranno sicuramente sia grandi che piccini.

I "firmacopie" degli autori social non smettono di stupire. Saranno i trend su "BookTok", sarà che il libro consente di "monetizzare" il rapporto con la base dei fan, ma i numeri sono sempre più importanti.

Domenica 1 dicembre a Monselice c’erano più di 1.000 persone per incontrare David e Frederick, meglio noti come Dieffe bros, i due giovanissimi creatori di contenuti giunti alla loro nuova fatica cartacea.

Sabato 21 dicembre, sempre alle 17 all'Airone, ci sarà poi un’altra beniamina del web, Arienne MakeUp, alias di Arianna Stella, che su TikTok ha un largo seguito tra le appassionate della bellezza. Il suo primo libro si intitola “Glitter” (ed. Mondadori Electa).