Poiché in Bahrain Hamilton è in isolamento in attesa di guarire dalla Covid - Toto Wolff, il team principal di Mercedes, ha assicurato che i sintomi della malattia si stanno attenuando anche se il pilota inglese non è ancora in gran forma - la Mercedes, per il Gran Premio di Sakhir, lo ha sostituito con il suo connazionale George Russell, che ha momentaneamente lasciato la sua Williams nelle mani del pilota di riserva Jack Aitken.

E come sono andate le libere del venerdì? Più o meno come sempre.

Una Mercedes è stata la più veloce, solo che a guidarla non c'era Hamilton ma George Russell, che ha collezionato quasi gli stessi tempi in entrambe le sessioni, tenendo dietro di circa 150 millesimi la Red Bull di Max Verstappen.

Jump onboard with @GeorgeRussell63 in FP1 - as he powers around the new layout at Sakhir... in a Mercedes #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/dHqdWFjDBE — Formula 1 (@F1) December 4, 2020



L'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, non è riuscito a far meglio di Russell, anche perché il miglior tempo da lui stabilito è stato cancellato per aver superato, in un tratto, il limite della pista.

E a proposito della pista non va dimenticato che quello su cui si sta correndo il GP di Sakhir non è il tradizionale tracciato del Bahrain, ma una versione ridotta, lungo soltanto 3,5 km (300 metri in più di quella di Monaco) paragonabile ad un quadrilatero costituito da tre rettilinei collegati tra loro da un lato formato da una serie di curve zigzaganti.

Se tre quarti di pista son costituiti da dei rettilinei che mai avrà potuto fare la Ferrari oggi? Poco... e nulla. Il poco è attribuibile a Vettel, che nella seconda sessione è arrivato solo 16esimo mentre è andato meglio nella prima dove è arrivato ottavo. Leclerc, decimo in P1, in P2 ha avuto quasi subito un problema all'albero di trasmissione dopo aver superato un cordolo all'uscita della curva otto e pertanto non è riuscito a tornare in pista e neppure a segnare un tempo. Ecco spiegato il nulla.



Di seguito piazzamenti e tempi della seconda sessione di prove libere:

Non bisogna però neppur dimenticare che oggi, al debutto in Formula 1, oltre ad Aitken vi era anche Pietro Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo Emerson, che ha sostituito Romain Grosjean dopo il drammatico incidente di cui è stato protagonista domenica scorsa su questa stessa pista. Entrambi, senza aver mai gareggiato su "un'astronave" di F1, sono risultati i più lenti in entrambe le sessioni.

E a proposito di Grosjean, questo è il racconto di come il pilota francese è riuscito a liberarsi dall'abitacolo della sua vettura completamente avvolta dalle fiamme...

Romain Grosjean: in his own words@RGrosjean gives a clear and moving description of his accident, and how he managed to escape.#SkyF1 | #F1 | #SakhirGP 🇧🇭 pic.twitter.com/7yINOsmIOf — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) December 4, 2020



E questo è stato il suo ringraziamento agli addetti di pista che lo hanno aiutato...