Il nuovo singolo Giuliana Cascone con B Tween

“Milano dry gin” è un brano caratterizzato da sonorità elettro-pop, descrivendo dinamiche emotive che si sviluppano quando si alza un po’ il gomito e ci si rende più “vulnerabili”. In un vortice di emozioni, immagini fotografiche, cassa dritta, chitarre e bassi distorti, si avverte tutta la freneticità di una ragazza che vive la vita al massimo, inciampando, a volte, in piccoli incidenti di percorso, solo quando beve.

Radio date: 14 aprile

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Giuliana Cascone, Classe 2000, Ragusa. Inizia a prendere lezioni di musica a soli 5 anni, un po’ per gioco. Ha partecipato alla 50° dello Zecchino D’oro nel 2007 con la canzone “radio criceto 33”, aggiudicandosi il primo posto al televoto e il terzo nella classifica generale. Ha partecipato al programma “Ti Lascio una Canzone” nel 2009, facendo parte di un gruppo chiamato “le belle bimbe”; a soli 9 anni ha avuto l’opportunità di esibirsi al teatro Ariston di Sanremo e di duettare con Artisti importantissimi come Renato Zero, Lorella Cuccarini, Loretta Goggi e Riccardo Cocciante.

