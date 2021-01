Dal 25 al 29 Gennaio 2021 va in scena la prima edizione virtuale di Showcase Ireland, la principale fiera internazionale B2B del fashion & design made in Ireland. A causa di Covid-19, la 45ª edizione avrà un format completamente digitale. Quest’anno, la piattaforma permetterà ai professionisti di sfogliare profili, cataloghi, video e di fissare meeting one-to-one con i 120 espositori.

Da non perdere il 27 Gennaio la conferenza con la presentazione del white paper sull’ecommerce realizzato dalla società di analisi e ricerche di mercato Frost & Sullivan.

Showcase Ireland è organizzata dal Design & Crafts Council of Ireland con il supporto di Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per lo sviluppo dell’innovazione e dell’export, 1° Venture Capital d’Europa e 2° al mondo.

L’exhibition è cresciuta dal 1977 diventando il punto di riferimento per buyer e talent-scout di tutto il mondo alla ricerca del meglio della produzione di moda, gioielleria, profumeria e complementi d’arredo made in Ireland.



I numeri di un successo

L’edizione 2020 ha visto la partecipazione di oltre 400 espositori e portato sotto le arcate settecentesche del RDS di Dublino 4.300 visitatori e oltre un migliaio di professionisti provenienti da 27 Paesi. Nei quattro giorni dell’evento sono stati siglati contratti per 26.3 milioni di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del 4,6%.

In particolare, è stata registrata una forte crescita in mercati come Italia (+20%), Giappone (+23%), Canada (+22%) e Germania (+17%). Una efficace risposta alla Brexit, che ha ridotto del 31% le presenze provenienti dal Regno Unito.

Ci sono imprese dalla lunga tradizione, come Dubarry che per le sue giacche e gli stivali anti-pioggia riceve ordinazioni da tutto il mondo ed è la preferita dalla Regina Elisabetta e da Kate Middlelton; o come Rathbornes, la più antica fabbrica di candele del mondo in attività dal 1488. Ma ci sono anche giovani designer, produttori di cosmetici biologici, stilisti che fissano i colori della brughiera in caldi tessuti di cachemire.



Virtual trading

Gli espositori hanno seguito corsi di virtual trading per ottimizzare la loro vetrina virtuale, migliorare la comunicazione e gestire gli incontri online. Ci vuole infatti una nuova abilità per far sentire online la morbidezza dei maglioni delle Aran o l’aroma dell’oceano racchiuso in una candela.

L’Irlanda è ricca di talenti creativi nell’artigianato artistico, nel design e nella moda. Per chi fa scouting di prodotti originali e di nicchia, Showcase Ireland è l’appuntamento da non perdere.





Per maggiori informazioni su Showcase Ireland e le aziende espositrici basta contattare Roberta Di Gesù, market advisor di Enterprise Ireland a Milano: roberta.diGesu@enterprise-ireland.com