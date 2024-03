Online il videoclip del singolo “La storia di Billy”: https://www.youtube.com/watch?v=Of7M3Ac0sWQ

“La Storia di Billy” è il secondo singolo estratto dall’album del cantautore Pesarese Francesco Angelucci dal titolo “Giorni migliori”, già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta SanLucaSound.

La canzone è caratterizzata da un intro acustico arpeggiato che poi sfocia in un mix di chitarre distorte che rimandano alla scena pop punk anni 90 e racconta, in terza persona, la storia di ribellione di un ragazzo che, stanco di vivere secondo schemi predefiniti, decide di rompere questi schemi e di vivere una vita sregolata e senza freni. “Giorni migliori”, primo album da solista di Francesco Angelucci, anticipato dai singoli “Una canzone per te” e “La Storia di Billy”, è stato registrato presso la casa discografica San Luca Sound di Bologna di Manuel Auteri ed ha visto la partecipazione di Rodolfo Mannara, Chiara Todeschi e Renato Droghetti. “Giorni Migliori” è nato a cavallo fra il 2020 ed il 2022 ed è composto da 9 tracce che rimandano ad un britpop fresco ed orecchiabile, segnato da qualche blando riferimento alla scena pop/punk americana anni ‘90 e raccontano di 9 momenti diversi della vita dell’artista che, giunto alla soglia dei 30anni, decide di fare una sorta di riepilogo di quella che è stata la sua esistenza fino a quel momento e di evidenziarne i capitoli più importanti.



BIOGRAFIA

Francesco Angelucci è un cantautore marchigiano che si avvicina alla musica all’età di 12 anni, durante gli anni delle superiori impara a suonare la chitarra ed il basso per poi entrare a far parte, come bassista, della band pop punk “No Gloria” con la quale incide vari brani inediti e matura diverse esperienze live.

Con la fine del liceo Francesco lascia i No Gloria e si trasferisce a Bologna per frequentare la facoltà di giurisprudenza. Durante gli anni universitari Francesco conosce Riccardo Marchetti che lo introduce alla casa discografica San Luca Sound, i due compongono insieme il brano “Sunrise” il cui videoclip, girato fra San Marino, Bologna e Rimini, viene pubblicato nell’estate del 2018.

Durante la pandemia del 2020 Francesco comincia i lavori per il suo primo album da solista sempre presso gli studi della casa discografica SanLucaSound. Terminate le registrazioni a fine 2022, nel febbraio 2023 l’artista rende noto che il titolo dell’album è “Giorni migliori” e pubblica il primo singolo “Una canzone per te” presentato anche a Sanremo nei giorni del festival della città ligure. Nell’aprile del 2023 esce il videoclip di “Una canzone per te” girato a Bologna da Rodolfo Rod Mannara.