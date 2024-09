Dopo quasi cinque giorni in orbita, la navicella Dragon di SpaceX con a bordo l'equipaggio della missione Polaris Dawn ha ammarato alle 3:36 ET di domenica 15 settembre al largo della costa di Dry Tortugas, in Florida, completando con successo la prima missione spaziale del programma Polaris.

Il vettore Falcon 9 ha lanciato Polaris Dawn in orbita martedì 10 settembre dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Durante la missione, Dragon e l'equipaggio hanno raggiunto quota 1.408,1 km, l'orbita terrestre più alta mai percorsa dai tempi del programma Apollo, effettuando la prima attività extraveicolare (EVA) di Dragon con le nuove tute EVA sviluppate da SpaceX.

L'equipaggio ha condotto anche circa 36 studi di ricerca ed esperimenti programmati da 31 istituzioni partner progettati per migliorare sia la salute umana sulla Terra che quella durante i voli spaziali di lunga durata, oltre a testare le comunicazioni basate su laser Starlink nello spazio.

Questo è stato il primo volo spaziale per il pilota di missione Kidd Poteet , la specialista di missione Sarah Gillis e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon . Il comandante di missione Jared Isaacman ha precedentemente volato nello spazio come comandante di Inspiration4.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Questa è stata anche la prima volta che due dipendenti di SpaceX hanno fatto parte di un equipaggio costituito da astronauti non formati da un'agenzia spaziale, fornendo preziose informazioni per future missioni sulla strada per rendere la vita multiplanetaria.