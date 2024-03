Inter, vertice con l’agente di Lautaro per il rinnovo

Domani ci sarà il vertice tra l’agente del Toro e il club. L’argentino non ha una scadenza a breve termine, sull’attuale contratto c’è scritto 2026. Ma è nell’interesse di tutti, dell’Inter in primis, arrivare a una definizione dell’accordo entro la fine della stagione. Da dove si riparte? Da una distanza di circa due milioni di euro tra richiesta e offerta che va in qualche modo colmata. La società nerazzurra ha la capacità, come scriviamo nel pezzo a fianco, di fare un salto in avanti in termini di monte ingaggi, anche in virtù di introiti che sono destinati ad aumentare. Un ruolo chiave nella partita della trattativa lo giocheranno i bonus e la natura degli stessi.



Roma, continua la caccia al ds: Modesto in pole, due alternative

L’attuale direttore dell’area tecnica del Monza è il nome in pole position, ma occhio ad altri due profilo, ovvero Nicolas Burdisso della Fiorentina e Mauro Pederzoli del Parma. Negli ultimi giorni erano circolati anche i nomi di Benatia (oggi al Marsiglia) e Kolarov, ma sono giudicati troppo acerbi dalla Roma.



Serie A, giudice sportivo: quattro giornate di squalifica a D’Aversa

Si attendeva la stangata, per Roberto D’Aversa è arrivata una squalifica consistente anche se meno severa del previsto: l’ex tecnico del Lecce, esonerato dopo la folle testata a Thomas Henry alla fine di Lecce-Verona 0-1, è stato squalificato per 4 giornate dal Giudice Sportivo di Serie A.



Simeone: “Inter tra le più forti d’Europa, ma è il momento della rivincita”

L’Atletico Madrid si prepara ad ospitare l’Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League. E Diego Simeone suona la carica. “Le parole non servono, servono i fatti. Domani giocheremo una partita importante contro una rivale che è tra le migliori in Europa – ha spiegato il tecnico dei Colchoneros in vista del big match -. Ho una fiducia assoluta nei miei giocatori, so che domani sarà una buona partita”. “Ho le idee molto chiare, sto capendo quello che ci sta succedendo – ha aggiunto -. Abbiamo perso 1-0 in Champions contro la migliore squadra in questo momento e ora cerchiamo la rivincita”. “Il calcio ovviamente non perdona: quando sbagli, perdi – ha continuato -. Speriamo di riuscire a crescere facendo tesoro di quello che è successo all’andata”.

“Ho fiducia nei giocatori, so cosa dobbiamo fare per affrontare una grandissima rivale – ha proseguito Simeone -. Cosa conterà di più? La concentrazione. Questa partita richiede una concentrazione altissima, la squadra che ne avrà di più porterà a casa la qualificazione”. “Non posso spiegare come giocheremo, ma metteremo in campo una squadra competitiva”, ha proseguito il tecnico dell’Atletico senza sbilanciarsi sulle scelte di formazione. “Griezmann? Il suo rientro ci dà più soluzioni e possibilità dal punto di vista tattico. Speriamo faccia la partita che lui vuol fare”, ha aggiunto.

Quanto al risultato dell’andata, Il Cholo poi non fa drammi: “Conta solo quello che succederà domani, è una partita secca partendo da quel risultato. La differenza non è grande, ma la squadra è tra le migliori d’Europa”. Infine una battuta su Lautaro: “E’ un giocatore straordinario, uno dei migliori e lo ha dimostrato con il club e con l’Argentina. Ha un allenatore perfetto per il suo stile di gioco ed è sicuramente tra i migliori del mondo”.



Lazio, dimissioni schock di Sarri

Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni all’indomani della sconfitta contro l’Udinese, la quarta di fila per la Lazio. La società è orientata ad accettarle. Rocchi, Klose e Brocchi le prime idee per la panchina. La squadra era da questa mattina in ritiro a Formello.



Furlani indagato, la versione del Milan

Sull’inchiesta della Procura di Milano che vede indagati l’a.d. rossonero Furlani e l’ex a.d. Gazidis prende posizione il Milan: “In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede – si legga in una nota – la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”, scrive il club rossonero.



Ascoli: esonerato Castori, in panchina Carrera per evitare la C

Finisce ufficialmente l’avventura di Fabrizio Castori sulla panchina dell’Ascoli dopo la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria allo stadio “Ferraris” nella 29esima giornata del campionato di Serie B. Il suo ritorno in bianconero, iniziato lo scorso 13 Novembre al posto di William Viali, si chiude con 16 punti in altrettante partite: 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con 15 gol fatti e 17 subiti. Sollevato dall’incarico anche tutto il suo staff.

Ecco il comunicato del club di Corso Vittorio Emanuele: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra Fabrizio Castori. Col tecnico salutano anche il vice Riccardo Bocchini, il collaboratore Tommaso Marolda, il preparatore atletico Carlo Pescosolido, il match analyst Marco Castori. Il Club bianconero ringrazia Mister Castori e il suo staff per il lavoro e l’impegno profusi fino ad oggi“.

E’ Massimo Carrera il nuovo allenatore dell’Ascoli dopo l’esonero di Fabrizio Castori. Il 59enne allenatore lombardo è pronto a dirigere la squadra nell’allenamento in programma domani alle ore 14:30 al Picchio Village in vista del prossimo match interno con il Lecco.

Ecco il comunicato ufficiale: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Massimo Carrera. Nato a Sesto San Giovanni il 22 aprile 1964, inizia la sua carriera da tecnico come coordinatore del settore giovanile della Juventus; successivamente, diviene collaboratore tecnico di Antonio Conte, sempre nel club torinese, vincendo nel 2012 una Supercoppa italiana, sostituendo in panchina lo squalificato Conte. Fra le squadre allenate lo Spartak Mosca, con cui vince campionato e Supercoppa, l’AEK Atene e il Bari, ultimo club guidato. L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso benvenuto Mister Carrera, che sarà presentato agli organi di informazione domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 18:00, presso la sala stampa del Picchio Village“.



Napoli, quanti rimpianti a Barcellona: addio Champions

Dopo la Lazio, l’Italia perde un’altra squadra in Champions League: il Napoli perde 3-1 contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi (1-1 al Maradona) e dice addio alla competizione e anche al Mondiale per club del 2025. Blaugrana avanti 2-0 nel giro di due minuti tra il 15′ e il 17′: apre Fermin con un rasoterra sul primo palo, raddoppia Cancelo dopo un palo di Raphinha. Rrahmani accorcia alla mezzora, poi gli azzurri spingono molto nei primi 20′ della ripresa senza trovare il pareggio. All’80’ Lindstrom tutto solo di testa si divora il 2-2, tre minuti dopo Lewandowski cala il tris a porta vuota. Nel finale traversa di Olivera.

IL TABELLINO

BARCELLONA-NAPOLI 3-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Gundogan, Christensen (16′ st Romeu), Fermin (15′ st Sergi Roberto); Yamal, Lewandowski, Raphinha (36′ st Joao Felix). A disp.: Iñaki Peña, Astralaga, Iñigo Martinez, Vitor Roque, Casadó, Unai Núñez, Marc Guiu, Fort. All.: Xavi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (19′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Traoré (33′ st Raspadori); Politano (19′ st Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (47′ st Ngonge). A disp.: Contini, Gollini, Natan, Simeone, Cajuste, Mazzocchi, Ostigard. All.: Calzona

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 15′ Fermin (B), 17′ Cancelo (B), 30′ Rrahmani (N), 37′ st Lewandowski (B)

Ammoniti: Christensen (B), Yamal (B), Juan Jesus (N), Traoré (N), Olivera (N)