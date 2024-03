Da un atto vandalico ad una bella azione meritevole di essere sottolineata: può sintetizzarsi così la consegna questa mattina di un cavallo a dondolo ristrutturato da due milazzesi, il maestro artigiano Bartolo Lo Presti, titolare di “Belle Arti”, e Nuccio Pensabene, al reparto di Neonatologia e Pediatria dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo guidato dalla dirigente medico Ada Betto. Alla cerimonia sono intervenuti anche il Sindaco Pippo Midili e il direttore facente funzioni della struttura sanitaria Giuseppe Cocuzza.

“Un gioco per bambini andato rovinato in più parti in un parco cittadino e lasciato in disuso in un deposito comunale torna a nuova vita – ha detto Midili – grazie all’impegno e alla dedizione di due nostri concittadini, ai quali va il mio apprezzamento.

L’Amministrazione è stata subito disponibile a mettere a disposizione il cavallo, quando ci è stato detto che sarebbe stato recuperato. A quel punto abbiamo pensato di metterlo a disposizione del reparto del Fogliani che ospita i bambini che necessitano di cure”.

Il cavallo a dondolo originariamente era di colore grigio. È stato resinato nelle parti rotte e decorato con colori acrilici e alla fine rimodellato con vernice protettiva. Oggi si presenta come un gioco variopinto con disegnato lo scarabeo e simboli delle carte siciliane, dando così un tocco di colore al corridoio del reparto dove è stato collocato.

“Un modo per regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati e rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione”: hanno affermato Lo Presti e Pensabene, dichiarandosi disponibili a recuperare altri oggetti finiti nel mirino dei vandali”.