Abbiamo fatto quattro chiacchiere con gli MFX2, ovvero gli MF per 2 ovvero Marco Fratty & Marco Flash, due super dj bergamaschi che da decenni fanno ballare il mondo. Recentemente hanno remixato la versione interpretata dalle Sister Sledge di "Good Times", un super classico della musica da ballo.

Pur rispettando la magia dell'originale prodotto dagli Chic, l'hanno trasportato nel presente... e nel futuro della musica da ballo. Il risultato è stato il successo internazionale, che per loro non è una novità. E non è tutto qui. Continuano a collaborare su tanti progetti musicali. Tutta l'intervista è disponibile qui: bit.ly/MFX2-AllaDisco.

Ecco intanto qui qualche accenno:

Come è nato il vostro remix di "Good Times"?Marco Fratty & Marco Flash: "E' nato da un'idea di Pippo Landro, che ci ha affidato questo lavoro. Siamo partiti dal ricreare, facendolo risuonare da un chitarrista, il mitico riff di chitarra di Nile Rodgers degli Chic. Ci piaceva l'originale del 1979, l'avremo suonata migliaia di volte, per cui non l'abbiamo voluta stravolgere, 'Good Times'. Il brano ha venduto qualcosa come 16 milioni di dischi, perché stravolgerla? Abbiamo però scelto un 'vestito attuale'. E forse questa è stata l'idea vincente. Perché sentiamo tanti remix che forse tolgono l'anima ai brani originali... e raramente piacciono. La nostra nuova versione di 'Good Times' invece è piaciuta. Ad esempio è in classifica in Francia da tre mesi e mezzo. E non parliamo delle classifiche dei vari portali, parliamo di quelle ufficiali".

A cosa state lavorando in questo periodo?Marco Fratty & Marco Flash: "Abbiamo deciso di non puntare su una nuova cover, bensì su un brano originale. Sia chiaro, amiamo il sound anni '70 e qualche riferimento a quel periodo ci sarà. La voce è quella di Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è piaciuta subito tantissimo. Il titolo è "Saving Your Loving". Dovrebbe uscire nel corso del mese di giugno 2021. Abbiamo già girato anche il video. E' molto innovativo, visto che ci sono un bel po' di ologrammi. Noi ce ne stiamo in console, dove stiamo da una vita e la nostra immagine si alterna con quella dei nostri 'doppi digitali'. Che dire? Incrociamo le dita! Speriamo abbia lo stesso successo di 'Good Times'. E' sempre la gente che decide, in fondo".