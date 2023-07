Il Presidente del consiglio post-laurea della Royal Business School spagnola, grazie al suo nuovo libro di business entertainment “Advertisement Rams”, ha attirato l’attenzione di tanti media nazionali ed internazionali.

L'autore, Audrius Razma, ha condiviso la propria esperienza come studente di business in un coinvolgente romanzo comico. Il libro affronta il tema del business e della pubblicità in modo insolito, esplorando anche il lato comico del mondo degli affari e della politica.

"Advertisement Rams" è un'opera unica che attrae i lettori con la sua combinazione di comicità, drama, e narrazione avvincente.

"L'opera mi ha permesso di esprimere le mie idee attraverso la letteratura e raggiungere un vasto pubblico di lettori" ha dichiarato Audrius Razma, autore di "Advertisement Rams”. "Questo romanzo rappresenta una fusione tra il mondo degli affari e la comicità, offrendo un'opportunità per distendersi dalle routine quotidiane e godersi una lettura avvincente."

Il romanzo ha guadagnato popolarità sia tra il pubblico asiatico che occidentale. Grazie a un innovativo approccio di marketing e a una presenza attiva sui social media, l'autore ha raggiunto una vasta notorietà.

Grazie al successo del libro, Audrius Razma ha ottenuto l'opportunità di firmare un contratto per un nuovo romanzo di romance contemporaneo. Questa occasione si è presentata grazie alla sua crescente notorietà su scala internazionale e al successo del romanzo.

"Advertisement Rams" è disponibile per la lettura online gratuitamente al seguente link: https://m.webnovel.com/book/advertisement-rams_23784053606400705

L'autore ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto il suo percorso letterario e ha dichiarato: "Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato e letto il mio romanzo. Non vedo l'ora di condividere con voi il mio prossimo progetto di romance contemporaneo e spero che lo apprezzerete tanto quanto avete apprezzato 'Advertisement Rams'."

Audrius Razma, scrittore e artista, è nato in Lituania nell'era post-sovietica e ha completato gli studi in Inghilterra. Con origini svedesi-tedesche e lituano-lettoni, Audrius si è sempre identificato con una ricca diversità culturale. Amante del cinema, ha studiato arte e design sotto maestri del minimalismo. Grazie alla sua passione per i viaggi, ha esplorato il mondo, arricchendo la sua creatività. Oggi è un autore affermato, parte del gruppo di scrittori "Cartel Writers." Con orgoglio, ha pubblicato il suo primo libro con la Hiroshima Office Press. Attualmente, Audrius Razma è un laureato magistrale in Business presso la prestigiosa Spanish Royal Business School. Inoltre, ricopre il ruolo di Editor-in-Chief presso la stessa Hiroshima Office Press. Padre di un figlio di dodici anni, vive con la sua famiglia a Okinawa, Giappone, dove continua a scrivere e a esprimere la sua passione per l'arte.