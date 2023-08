A Budoni, in Sardegna, succedono cose spettacolari, grazie al Big Club Maracuja che nella main room e nel privè "Brio", ospita i grandi della consolle mondiale e i format più divertenti e di successo di questa pazza estate 2023.



Ecco, qui solo per titoli, il programma dei dj sul palco nel weekend più caldo dell'anno: sul palco sabato 12 agosto c'è Roger Sanchez (nella foto), mito house che con capolavori come "Another Chance" ha forgiato il sound che da anni fa ballare il mondo. Lunedì 14 agosto ecco invece l'italiano Riva Starr e con lui Qubiko, entrambi tra i protagonisti della scena house mondiale. Il weekend si chiude martedì 15 agosto con un'altra coppia di suepr dj: Dennis Ferrer, conosciuto per hit come "Hey Hey" e Shimza, talento della afro house. E a supporto di tante star, oltre a Simioli e Gass Krupp, il dj resident Nando Fruscio...



Ecco adesso maggiori dettagli sul Ferragosto di questo club e non solo. Il Marcuja a Budoni, la più grande discoteca del nord Sardegna, situata nel borgo di Agrustos a poche decine di chilometri da Olbia, contiene al suo interno il privè "Brio", la vera rivelazione dell'Estate 2023. Un'idea vincente del patron Gennaro Santarpia, dove ogni sera succedono cose spettacolari e dove la proposta musicale è sempre di alto livello. Un club quello del Maracuja che è modulabile in base alle serate, alle esigenze, al periodo e agli ospiti che si avvicendano durante tutto l'arco della stagione estiva.



Il 12 Agosto, ad esempio, sul palco della main room si esibirà uno tra i più bravi ed eclettici dj della storia dell'house music. Parliamo di Roger Sanchez, definito dai media più accreditati come un vero e proprio computer umano; la sua tecnica di mixaggio e la sua dimestichezza nell'utilizzare cd player multi effetti e mixer di avanguardia lo ha reso il testimone più autorevole della Pioneer, azienda leader nel mondo delle tecnologie e accessori per dj. Il modo così personale di creare colonne sonore esclusivamente dal vivo, durante i suoi set rimarrà epocale anche per i posteri.



A supporto di una tale super star, oltre a Simioli e Gass Krupp, il dj resident Nando Fruscio, che sera dopo sera ha saputo creare entusiasmo ed aggregazione spaziando attraverso i più disparati generi musicale, con grande maestria ed esperienza.



Nel privè Brio la one night del Lunedì "Pl4ylist21", è diventata ormai un must per tutti gli appassionati di musica house. Anche in questo caso la regia musicale del duo Simioli e Gass Krupp ha dato i frutti sperati, coinvolgendo settimana dopo settimana un gran numero di over 21 che non si accontentano del sound mercificato dai media e dai social club ma che ricercano la qualità sonora che ritrovano ad Ibiza, Miami, Londra, Berlino.

Proprio nel Privè Brio, lunedì 14 agosto questa console dj così qualitativa ospiterà Riva Starr e Qubiko; dj-producer di fama internazionale con all'attivo decine di produzioni pubblicate dall'etichette discografiche più prestigiose del Pianeta.



Il 15, sempre al Maracuja, altri due big internazionali calcheranno il palco di questo Club che ormai è diventato un vero e proprio punto di riferimento della nightlife di tutto il centro nord Sardegna. Parliamo di Dennis Ferrer, autore e produttore della celebre hit "Hey Hey", uno dei capolavori più suonati di sempre in tutte le disco del mondo e del dj rivelazione Shimza, considerato da gran parte di appassionati ed addetti ai lavori come uno dei prossimi protagonisti mondiali della scena afro house.



Insomma un Ferragosto infuocato per questo Club intelligente, gestito con competenza e cura di chi nell'ambiente ha maturato esperienza e professionalità. Il patron Gennaro Santarpia affidandosi a Simioli, Gass Krupp, Fruscio e uno staff di pubbliche relazioni di grande dinamismo, ha dimostrato di saperla lunga su mestiere dell'entertainment management.



