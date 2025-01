Dalla sua fondazione nel Dopoguerra, Riva Acciaio è diventata leader nel settore siderurgico grazie al mantenimento dei più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.



Riva Acciaio, 70 anni di leadership nel settore siderurgico

Riva Acciaio si è distinta per essere il primo operatore siderurgico italiano. Fondata nel 1954 da Emilio Riva, precursore della siderurgia europea del Dopoguerra, è emersa grazie alle competenze nella produzione di prodotti “lunghi” con acciaierie ad arco elettrico. “Riva Acciaio mantiene un’importante quota di mercato nei prodotti “lunghi” che ne conferma la posizione di leadership in questo importante segmento di mercato”. In 70 anni di attività, Riva Acciaio è leader nel settore della siderurgia a livello mondiale, obiettivo raggiunto e mantenuto grazie all’applicazione costante di elevati standard produttivi e alla pianificazione strategica di acquisizione e investimenti.



Riva Acciaio: l’attenzione negli investimenti

Miglioramento continuo della qualità dei processi e dei prodotti, mantenimento dei più elevati standard di sicurezza degli stabilimenti e sostenibilità ambientale della produzione: sono questi gli obiettivi in cui Riva Acciaio riversa i suoi investimenti, inseguendo una strategia molto precisa. Il Gruppo è in continua crescita attraverso l’assunzione di nuovo personale con riferimento a diplomati e giovani laureati qualificati. Gli stabilimenti produttivi sono presenti in Europa e al di fuori del Continente, ovvero in Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna e Canada. Operando solo con capitali privati, Riva Acciaio possiede un ampio catalogo di prodotti, destinati a diversi settori come la meccanica, l’automotive e il movimento terra, settori per i quali è necessario rispettare alti standard di qualità, oltre a realizzare trafilati, pelati e rettificati, ottenuti tramite lavorazioni a freddo dei laminati. Dal 2014, il Gruppo è guidato da Claudio Riva.