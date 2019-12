I due liberatori dell'Emilia Romagna, giovedì sera si sono fatti riprendere a Bologna all'interno della Basilica di San Petronio. Qual'era la missione dei due impavidi preservatori della tradizione italica, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni? Difendere il presepe.

"La Natività nella Basilica di San Petronio qui a Bologna: luogo stupendo ed emozionante. Incredibile ci sia qualcuno che si vergogna di tutto questo, guai a chi vorrebbe toglierci l’orgoglio della nostra Storia e delle nostre radici".

Questo è ciò che il "capitano" - poco avvezzo anche nell'uso del congiuntivo - ha scritto su Facebook per far credere a degli idioti - pare che esistano e che siano in molti - che ci sia qualcuno che si "vergogni" di qualcosa (il presepe) che, al massimo, potrebbe solo non interessargli.

Ma la propaganda della contrapposizione senza un nemico da additare non potrebbe funzionare, per Salvini e quelli come lui è sempre necessario avere qualcuno con cui prendersela.

Così persino una ragazza che in aereo si trova Salvini di fianco e lo "saluta" come mostrato di seguito diventa l'occasione per un'altro bel post di propaganda...







In questo caso, Salvini travestito da vittima dice che la ragazza è una "personcina" maleducata che potrebbe pure andare in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione.

E chi glielo ha detto? Non importa, perché quelli che tifano per Salvini e gente simile non se lo chiede... l'importante è che lo creda.

Non solo. Ma uno che dovrebbe fare il senatore, e che invece non ne ha il tempo perché lo trascorre a vagabondare in giro per il Paese con l'unico scopo di promuovere se stesso come salvatore dell'Italia, si dovrebbe perdere in sciocchezze simili? Ma chi lo applaude, non se lo è chiesto, almeno una volta?

Oltretutto, che Salvini parli di educazione ed offese è addirittura ben oltre il paradossale.

In passato aveva proposto che le persone di colore dovessero avere dei posti a loro riservati sui mezzi di trasporto della rete pubblica milanese, che i napoletani e i meridionali in generale - colerosi e fannulloni - dovessero essere seppelliti dalla lava del Vesuvio o da quella dell'Etna... e questo solo richiamando alla memoria alcune tra le sue dichiarazioni più celebri.

Al giorno d'oggi, invece si "limita" a dare del delinquente a chi non gli sta simpatico, sequestra navi militari e le persone che sono a bordo, se la prende con i magistrati che lo indagano e che pretendono che sia un tribunale a giudicare se abbia o meno commesso un reato (non lo stesso Salvini come lui pretende di far credere), fa il garantista e a giorni alterni dà del criminale al nero di turno protagonista in negativo di un fatto di cronaca.

Un personaggio del genere, con che faccia ha il coraggio di definire maleducata una ragazzetta che gli mostra il dito medio?