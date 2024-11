I programmi tv ormai non sono solo commentati dai critici, ma anche dal pubblico sui social. La puntata di ieri sera, 19 novembre, di Belve ha scatenato reazioni immediate, regalando agli utenti materiale per ore di discussioni online. La puntata di Belve è iniziata con l’intervista a Mara Venier, seguita da quella a Riccardo Scamarcio, e infine a Flavia Vento.

La domanda che ha fatto più discutere è stata quella della conduttrice Francesca Fagnani rivolta a Scamarcio: "Lei ha capito di avere l’attitudine all’arte perché voleva farsi le canne in centro storico invece che nei vicoletti?". Tra una risata e l’altra, Scamarcio ha risposto positivamente, e la conversazione è proseguita, ma non tutti hanno apprezzato il tono della domanda.

Tra i più critici c'è stato il famoso DJ Aniceto, da anni impegnato nella lotta contro la droga e l’alcol. Il DJ, conosciuto per il suo impegno sociale e per la sua partecipazione ai programmi di Piero Chiambretti, è una figura ben nota per le sue battaglie contro l'abuso di sostanze. La sua presenza sui social è anche un punto di riferimento per chi sostiene la causa della prevenzione.

E proprio su X (ex Twitter), Aniceto ha commentato duramente: "Carissima Francesca Fagnani, non ti smentisci mai. Scandalosa la pubblicità alle canne che hai fatto in Rai a #Belve. Dentro di te c’è Satana. Pentiti, redimiti!", un attacco che ha subito sollevato l'attenzione. La risposta di Francesca Fagnani, sempre con il suo tono ironico e sarcastico, non si è fatta attendere: "E non hai visto ancora l'intervista a Flavia Vento, amico mio", ha scritto la conduttrice, mantenendo il suo stile pungente.

Aniceto non ha mollato la presa, e ha rilanciato: "Scandalosa la pubblicità alle canne sulla Rai della satanica Francesca Fagnani a #Belve. Pentiti, redimiti, la madonnina ti guarda e piange", aggiungendo una forte accusa al comportamento della conduttrice.

A questo punto, la Fagnani ha risposto con un secco "Chiedo scusa", ma anche questo commento ha continuato a rimbalzare sui social. Il botta e risposta è diventato immediatamente virale, con il post di Aniceto che ha superato le 300.000 visualizzazioni, conquistando il pubblico e alimentando un acceso dibattito.

Mentre alcuni utenti hanno apprezzato la posizione del DJ, sottolineando la sua coerenza con il suo impegno sociale contro le droghe, altri hanno trovato il tono del dibattito eccessivamente polemico. La discussione ha sollevato interrogativi su come temi delicati come l’uso di droghe vengano trattati nei programmi televisivi e sulla responsabilità dei personaggi pubblici nell'affrontare certe tematiche.

Inoltre, la partecipazione di Aniceto al dibattito online ha portato alla ribalta il suo impegno da anni nella lotta contro le droghe, in particolare tra i giovani. La sua figura di "DJ antidroga" è ormai consolidata e le sue campagne social sono spesso accompagnate da interventi diretti sui temi del consumo di sostanze, dei rischi connessi e delle possibilità di recupero. Il confronto tra Francesca Fagnani, che ha risposto con il suo stile provocatorio, e DJ Aniceto, portavoce di un messaggio sociale forte, ha dato vita a un fenomeno virale che ha coinvolto oltre 300.000 persone, generando commenti, condivisioni e discussioni in tutta Italia.