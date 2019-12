La pluripremiata pellicola di Yorgos Lanthimos La Favorita ha letteralmente dominato l'edizione 2019 degli European Film Awards, meglio conosciuti come Oscar Europei, vincendo in ben 8 categorie tra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice. Un trionfo vero e proprio sulla scia dei numerosi premi conquistati durante l'anno: dalle 10 nomination all'Oscar (ne ha vinto uno Olivia Colman come miglior attrice) ai 10 British Independent Film Awards fino ai 7 BAFTA per citarne solo alcuni.

Delusione per l'Italia che poteva contare non solo sulle 4 nomination del film Il traditore di Marco Bellocchio con protagonista Pierfrancesco Favino (battuto da Antonio Banderas per Dolor y Gloria) ma anche su quelle conquistate nella categoria Miglior documentario (La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese,Selfie di Agostino Ferrente) e quella ottenuta dal film La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi per il Best European University Film Award. Peccato!