Il Movimento dei sacerdoti sposati è alla ricerca di locali in comodato d’uso gratuito per apertura nuove sedi…

Per eventuali proposte di Locali, scrivere a [email protected]

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati è anche alla ricerca di luoghi per le celebrazioni in Italia, in donazione o comodato d’uso gratuito.

Cerchiamo chiese private, chiese chiuse, ma anche piccoli spazi, sale, saloni…