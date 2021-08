Anche oggi Renzi fa di nuovo schifo... almeno secondo l'hashtag social lanciato per introdurre il nuovo episodio che ha indignato il popolo del web.

Sabato scorso, la stampa locale (Positano News) annunciava con malcelato orgoglio l'arrivo in zona di Matteo Renzi in questi termini:

"Sorrento. Domani arriverà nella città del Tasso l'ex premier Matteo Renzi che soggiornerà per un breve periodo presso l’hotel Vittoria. Renzi dovrebbe arrivare in città con un elicottero privato che atterrerà sotto la collina del Deserto per poi raggiungere in auto Sorrento. Al momento non si conoscono i motivi della visita di Renzi che potrebbero essere legati ad una semplice vacanza oppure finalizzati a qualche incontro politico legato alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Napoli ad inizio ottobre. Nel frattempo Sorrento si prepara ad accoglierlo al meglio".

Quanta attenzione per un senatore semplice! Il Mattino di Napoli poi ci ha descritto anche il primo giorno di Renzi a Sorrento:

"Matteo Renzi in vacanza a Sorrento in compagnia della moglie Agnese Landini. Arrivato questa mattina, si fermerà per due giorni in costiera. Alloggia all'Excelsior Vittoria. Oggi pomeriggio era al porto di Marina Piccola per una escursione in barca in compagnia di amici. Non è il primo personaggio famoso che ha scelto la Campania come meta per trascorrere giorni di relax".

Il senatore semplice, adesso, è diventato un "personaggio famoso"... ecco spiegato il perché di tanta attenzione.

Ma perché molte persone non hanno apprezzato la vacanza di Renzi? Perché lui stesso, pochi giorni prima (il 17 agosto), dichiarava di essere rientrato in fretta e furia

"in ufficio al Senato, a Roma [forse Renzi ha anche un ufficio al Senato a Washington, ndr], per sottolineare la gravità di questo momento. Ciò che sta accadendo a Kabul è drammatico. La politica estera richiede serietà. E il destino delle donne di Kabul riguarda tutte e tutti noi".

Che cosa potesse fare per Kabul e gli afgani Renzi seduto nel suo ufficio al Senato è un mistero che lui stesso non ha chiarito, ma probabilmente deve essersi reso conto di poter fare ben poco, visto che già la sera stessa era in Toscana per una comparsata alla Versiliana.

C'è poi un altro aspetto che rende Renzi criticabile: il fatto che a Sorrento sia arrivato in elicottero e, soprattutto, che abbia alloggiato in un hotel a 5 stelle da oltre 600 euro a notte... ma quello è il prezzo più basso per una camera, pertanto non è detto che il "personaggio famoso" abbia pure prenotato una suite!

Se ha i soldi che male c'è? Sicuramente nessuno. Quello che stona, però, è che Renzi, a partire dalla prossima settimana, ha annunciato di volersi impegnare nel cancellare il reddito di cittadinanza, misura da lui ritenuta addirittura deleteria, persino dannosa.

Probabilmente il reddito di cittadinanza è da rivedere per essere migliorato, in modo che non venga usato da qualcuno in maniera scorretta rispetto alle sue finalità. Però, dire di voler togliere 600 euro al mese a chi non ha nulla per vivere specificando anche che tale reddito non consentirebbe ai giovani di soffrire, mentre si va a spendere almeno oltre 600 euro a notte per andare in vacanza... beh... questo sì, senza dubbio, fa veramente schifo!