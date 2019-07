Ultima serata a tema export pre-vacanze estive, il 23 luglio 2019 in Brianza, a Limbiate

La serata si terrà presso la sede CNA di Limbiate, grazie alla collaborazione creatasi tra CNA del Lario e della Brianza e l'associazione Uniexportmanager, che promuove la professione dell'export manager e informa su dinamiche export e competenze degli export managers. Spesso sottovalutate.

Cosa vedremo nel corso della serata?

Perchè l'export merita attenzione da parte degli imprenditori, anche di piccole imprese

Falsi miti e realtà dell'export.

Quali competenze può mettere in campo un export manager per l'export dell'azienda.

strong>Cosa serve a un export manager per promuovere efficacemente l'azienda sui mercati esteri.

"Il metodo PMI per creare relazioni estere, fare offerte interessanti e acquisire richieste di preventivi".

Sfruttare il canale digitale per acquisire nuovi clienti.



Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, visto che c'è un numero limitato di posti disponibili.

Per le aziende associate CNA: http://www.cnacomo.it/internazionalizzazione/notizie/4898-serate-informative-sull-export.html

Per gli export manager associati a Uniexportmanager:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-export-e-digitale-opportunita-da-valutare-serata-informativa-per-le-pmi-65644567669