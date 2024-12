Dopo il grande successo del 2023, con oltre 60.000 spettatori tornati in sala, per festeggiare la commedia cult “Vacanze di Natale”, dal 28 dicembre al 1 gennaio, torna al cinema, in 4K, “Vacanze Di Natale ‘90”, la celebre commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Studios.

Da oggi, martedì 10 dicembre, sono disponibili, su http://nexostudios.it/, l’elenco delle sale e i biglietti in prevendita.

Da oggi, è online la prima clip in versione restaurata e rimasterizzata, con una delle tante scene cult che hanno reso celebre il film del 1990: https://youtu.be/wXwhFEMzOdU

Saranno nuovi e imperdibili Vacanze Di Natale Days, per i fan della saga più divertente di Natale, che potranno fare un tuffo nel passato e rispolverare una delle tradizioni italiane che, per decenni, ha caratterizzato le vacanze di Natale: andare al cinema, insieme alla famiglia e agli amici.

Tutti gli appassionati di moda e di cinema potranno rivivere le emozioni di “Vacanze di Natale” grazie alla collezione MC2 Saint Barth, disponibile on line e in store: maglioni in pregiato blended cashmere, t-shirt, felpe ed accessori, con grafiche e citazioni iconiche, per uno stile inconfondibile e retrò, che continua a dettare tendenza.

Gli anni ’90 sono stati un decennio di cambiamenti culturali e iconici, un’epoca che ha segnato una generazione, tra pantaloni a vita alta e maglie over size, walkman, bomber e giacche di jeans. L’appuntamento, con Vacanze Di Natale Days, permetterà di rivivere l’atmosfera e i sentimenti di quel periodo, riportando, sul grande schermo, un pezzo della cultura e dell’energia pop di quegli anni, capace di attraversare moda, musica, cinema, ma anche l’intera società.

Sulla scia dell’entusiasmo, con cui i tanti spettatori hanno vissuto la prima edizione del Vacanze di Natale Day, anche per lo speciale appuntamento del 2024, Filmauro e Nexo Studios rinnovano l’invito agli spettatori di scegliere un dress code rigorosamente anni Novanta, per un tuffo nel passato, a 360 gradi.

“Vacanze di Natale ‘90”, con la regia di Enrico Oldoini, vede, nel cast, Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio, Diego Abatantuono, Andrea Roncato, Corinne Clery, Moira Orfei, Giannina Facio e Maria Grazia Cucinotta.

Nella cornice sfolgorante, dell’Hotel Palace di ST. Moritz, si intrecciano le storie più comiche dell’anno. Bindo (Massimo Boldi) e Tony (Christian De Sica), tra intrighi e segreti, cercano di liberarsi delle mogli. Nick (Diego Abatantuono) e il suo amico Gennaro sono comproprietari di un ristorante, ma Nick non riesce a stare lontano dalle scommesse sui cavalli. Arturo (Ezio Greggio) ha un hobby costoso e, per finanziarlo, decide di sposare una ricca ereditiera. Beppe (Andrea Roncato), maestro di deltaplano, ritrova la bella Alessandra (Corinne Clery) e scopre che una delle sue due affascinanti figlie è frutto di quella vecchia love story. Con una straordinaria immersione, in alcune delle canzoni più famose di quegli anni.

È online il nuovo trailer del film: https://youtu.be/dd9b4snkEJQ

Vacanze Di Natale Days è distribuito, al cinema, da Nexo Studios, in collaborazione con i media partner R101 e MYmovies.

