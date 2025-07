La testimonianza di Mimmo Lucano, europarlamentare AVS e sindaco di Riace, borgo calabrese sinonimo di accoglienza:

"Oggi vi voglio raccontare cosa è successo a Riace negli scorsi giorni e perché sia stato importante. La scorsa settimana, con il sostegno del gruppo The Left, a cui sono iscritto all'Europarlamento, si è tenuta l'iniziativa “L'alternativa dell'accoglienza, per un'Europa umana in un mondo in fiamme”. Sabato 19 luglio, con le colleghe eurodeputate di AVS Ilaria Salis e Benedetta Scuderi, ci siamo recati nella tendopoli di San Ferdinando, dove vivono i braccianti sfruttati dal sistema del caporalato nei campi circostanti.L'Europa deve vedere cosa accade nelle campagne italiane, deve guardare in faccia le terribili condizioni di vita e sfruttamento a cui i braccianti migranti sono costretti.Al termine della nostra ispezione ho avuto modo di confrontarmi telefonicamente con il cardinale Matteo Maria Zuppi: vuole visitare la baraccopoli di San Ferdinando con noi, per vedere con i suoi occhi le condizioni disumane in cui vivono centinaia di persone. Lo aspettiamo a braccia aperte.Una soluzione esiste per garantire una vita dignitosa a chi lavora nei campi, e per rendere i braccianti meno ricattabili da caporali e 'ndrangheta: aprire le case vuote nei paesi abbandonati da chi è emigrato, per accogliere altri uomini e donne che migrano.È una possibilità concreta, come ha mostrato Alberto Ziparo, professore di Pianificazione Urbanistica dell'Università di Firenze, che ha lavorato a censire il patrimonio abbandonato in provincia di Reggio Calabria e il fabbisogno abitativo di chi lavora nei campi.L'Europa della Commissione di Ursula Von der Leyen ha deciso di abbandonare le aree più povere del continente, tagliando nel nuovo bilancio pluriennale appena presentato le risorse per il Fondo di Coesione, aumentando le spese militari.Mentre si fanno missili e carri armati, l'Europa rinuncia a risolvere le drammatiche differenze di opportunità e ricchezza tra regioni e territori. A farne le spese sarà anche il nostro Sud, mentre il governo di Giorgia Meloni applaude e sceglie di abbandonare le aree interne.In un documento appena approvato si ribadisce che “alcune aree non possono porsi obiettivi di inversione di tendenza, ma devono essere accompagnate in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento”, mentre il Ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha dichiarato: “Lo spopolamento è irreversibile”.A Riace invece abbiamo la testa dura, e non vogliamo chiudere per sempre il nostro paese come vorrebbe la destra che ci governa in Italia e in Europa.Abbiamo provato a mettere in piedi un modello basato sull'accoglienza e l'umanità, pensando a chi sbarca sulle nostre coste come cittadini e cittadine che hanno bisogno di una casa e di integrarsi. Nonostante gli attacchi della destra e le difficoltà, stiamo ancora qua.Di questo abbiamo discusso sabato 20 luglio in un partecipato dibattito con gli europarlamentari Ilaria Salis e Pasquale Tridico, con il responsabile esteri di Sinistra Italiana Giorgio Marasà e con la filosofa Donatella Di Cesare.Da questo angolo del Sud d'Europa, abbiamo preso l'impegno di portare il modello Riace a Bruxelles.Perché vogliamo un'Europa di accoglienza e pace, e non ci arrendiamo al destino che hanno scritto per tutti i Sud del nostro continente.In questi giorni a Riace continuano ad arrivare persone per incontrarsi e discutere di quanto sta avvenendo a Gaza e della guerra contro il popolo palestinese, assieme alla nostra amica e compagna Luisa Morgantini.Per questo vi invito a sostenere la petizione per candidare Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace.Quella della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è una delle poche voci chiare e limpide, contro il genocidio del popolo palestinese.

Non lasciamola sola di fronte agli attacchi che sta subendo."