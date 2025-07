Roma, 25 Luglio 2025 - È stato interamente finanziato dal Consiglio Centrale di Verona della Società di San Vincenzo De Paoli, che ha coperto il costo totale di 10.600 euro, il progetto “Un’aula per il futuro” a Cusco, in Perù.

Un gesto concreto di solidarietà che ha reso possibile la realizzazione di un’aula moderna e digitale per la formazione di donne e giovani provenienti dalle aree più svantaggiate.

Cusco, antica capitale dell’Impero Inca e patrimonio dell’umanità, vive oggi importanti sfide socioeconomiche, soprattutto nelle comunità rurali e tra le donne, spesso escluse da opportunità formative e lavorative.

In questo contesto si inserisce il progetto, promosso dal Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo della Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, in collaborazione con il CETPRO del “Divino Amore”, un Centro di Istruzione Tecnico che sorge a Cusco.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire formazione tecnica di base e promuovere l’inclusione sociale, aprendo nuove prospettive di crescita professionale. I principali traguardi perseguiti sono racchiusi nel contrasto alle disuguaglianze sociali e culturali, a favorire l’accesso alle tecnologie digitali, rafforzare autonomia personale e autostima e promuovere la cittadinanza attiva e la collaborazione comunitaria.

Grazie al contributo del Consiglio Centrale di Verona,25 studenti e studentesse possono oggi contare su un ambiente didattico adeguato, che rappresenta una concreta opportunità di futuro.

A nome del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo, del CETPRO “Divino Amore” e degli studenti coinvolti, si esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante intervento.

La solidarietà, infatti, non si limita a rispondere a un bisogno, ma costruisce ponti di umanità e speranza.

Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo

Solidarietà e aiuto oltre ogni confine: questa è la missione che caratterizza il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV.

Una realtà che si occupa non solo del Sostegno a Distanza— con oltre 2.500 aiuti attivi in 40 Paesi — ma anche della promozione e realizzazione di progetti concreti insieme ai partner locali: costruzione di pozzi, scuole, ospedali, interventi in aree colpite da calamità naturali o guerre.

Il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo opera al servizio di chiunque si trovi nel bisogno, offrendo strutture, competenze e una rete internazionale di carità, per rispondere al desiderio del Beato Federico Ozanam; “abbracciare il mondo in una grande rete di carità”.