Verona - Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste.

Quelli sopra riportati i comunicati con cui Verona e Lazio hanno annunciato le novità relative alle proprie panchine. Il toscano Baroni, dopo il buon finale di campionato che ha permesso al Verona di salvarsi, è approdato sulla panchina della Lazio (grazie al via libera del presidente Setti), orfana di Tudor, che ha preferito fare le valigie dopo essersi accorto che Lotito gli stava smantellando la squadra.

I sostenitori della Lazio hanno accolto così il nuovo allenatore...

A Verona andrà l'ex Venezia e Empoli, Paolo Zanetti, anche se manca l'ufficialità a conferma della notizia. E a proposito di Empoli, Nicola, dopo la salvezza ottenuta ai danni del Frosinone, sembra stia discutendo con Corsi la risoluzione del contratto per accasarsi sulla panchina del Cagliari.





