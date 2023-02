Continua il format del Produttore del Mese, dove Pranzetto Easy accompagna gli appassionati gourmet alla scoperta di tante storie e prelibatezze che rendono unica la cultura enogastronomica italiana e non solo.

Per inaugurare al meglio questo 2023, Pranzetto Easy ha deciso di incominciare da un prodotto simbolo per l'Italia, la pasta, selezionando e presentando la realtà di 28 PASTAI 🍝

28 Pastai nasce nel 2019 con lo scopo di produrre una pasta che sia unica non solo per sapore, colore e consistenza, ma soprattutto per l'essenza e la capacità di conservare e tramandare storie di cultura e tradizioni. Il nome è infatti un omaggio all'avventura più che centenaria della Valle dei Molini di Gragnano, dove a fine '800 sorgevano 28 mulini che lavoravano in piena armonia con i 28 pastifici sorti pochi anni dopo.

