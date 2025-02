La Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS ha vinto il Premio Robert F. Kennedy Human Rights Italia 2023, conferito al Presidente Ernesto Pellegrini e alla Vicepresidente e Consigliere Delegato Valentina Pellegrini dall’Associazione impegnata nella difesa dei diritti umani e nell’educazione delle giovani generazioni guidata da Stefano Lucchini.



Valentina Pellegrini: Fondazione Ernesto Pellegrini vincitrice del Premio Robert F. Kennedy Human Rights Italia 2023

“Fieri di aver ricevuto un premio così prestigioso che dona valore alle nostre azioni quotidiane volte a dare un aiuto concreto a tutte quelle persone e famiglie che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica e sociale”. Così aveva commentato la Vicepresidente e Consigliere Delegato della Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS Valentina Pellegrini la consegna del Premio Robert F. Kennedy Human Rights Italia 2023, ricevuto insieme al Presidente Ernesto Pellegrini durante il “Be the Hope”, l’annuale galà dell’organizzazione non-profit RFK Human Rights Italia. Il riconoscimento, destinato a individui, istituzioni e organizzazioni che hanno fatto la differenza nella difesa dei diritti umani, ha messo in luce il grande impegno profuso ogni giorno dalla Fondazione Pellegrini nel dare sostegno a coloro che vivono in situazioni di difficoltà economica e sociale.



Valentina Pellegrini: la Fondazione Pellegrini condivide i valori di RFK Human Rights

“In un momento internazionale così difficile abbiamo voluto richiamare nel titolo del nostro tradizionale evento la speranza, un concetto che ispira da sempre la nostra attività. L’impegno dell’associazione è infatti mirato, con l’aiuto di tanti amici in Italia e nel mondo, a offrire un supporto concreto anche attraverso la difesa dei diritti umani – aveva affermato nel suo intervento il Presidente della Robert F. Kennedy Human Rights Italia Stefano Lucchini – I premiati di quest’anno rappresentano al meglio realtà aziendali e sociali che, attraverso la loro opera meritoria, agiscono per dare prospettive nuove e opportunità in contesti difficili”. Ad attirare l’attenzione del Presidente è stato soprattutto il lavoro svolto dalla Fondazione Pellegrini a favore dei cittadini del quartiere milanese del Giambellino. Sia Ernesto che Valentina Pellegrini avevano espresso profonda gratitudine per il riconoscimento ricevuto. Questo, avevano affermato, “premia la nostra realtà da parte di una così prestigiosa associazione internazionale della quale condividiamo i valori che da dieci anni ci guidano nelle azioni a sostegno delle persone in difficoltà”.