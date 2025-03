La ventottesima giornata di Serie A regala un pareggio equilibrato tra Lazio e Udinese, risultato che mantiene vive le ambizioni europee dei biancocelesti ma conferma la tenacia dei friulani in trasferta. Finisce 1-1 all'Olimpico, con Romagnoli che ha risposto al gol siglato da Thauvin per il vantaggio iniziale dei friulani.

Gli ospiti partono in quarta e trovano il vantaggio al 22° minuto: in una mischia confusa davanti a Provedel, è Thauvin a insaccare con un preciso destro dall'interno area, portando a otto i suoi gol in campionato. La Lazio reagisce immediatamente: Zaccagni sfiora il pareggio con un rasoterra deviato, ma alla mezz'ora arriva il gol dell'1-1. Romagnoli, intelligente sul secondo palo, trasforma in rete un assist di testa di Vecino, firmando il suo primo centro stagionale in campionato. Il primo tempo si chiude con un brivido, con l'Udinese a un passo dal raddoppio: Lucca, servito a centro area, colpisce il palo con un destro a giro.

Baroni, insoddisfatto del rendimento offensivo, sostituisce Tchaouna con Noslin all'intervallo, puntando su maggiore fisicità in attacco. La mossa dà vitalità alla Lazio, più aggressiva nel controllo del gioco, ma è l'Udinese a sfiorare il gol su punizione con Zemura, alla cui conclusione Provedel risponde con una parata in corner. Nell'ultima mezz'ora, entrambe le panchine sfruttano tutti i cambi a loro disposizione, ma le occasioni scarseggiano. Il finale, pur vivace, non regala emozioni decisive, confermando il pareggio come esito giusto.

Il punto permette alla Lazio di avvicinarsi a -1 dalla Juventus, quarta con 52 punti dopo il ko casalingo contro l'Atalanta. I biancocelesti restano in corsa per l'Europa, ma dovranno migliorare in fase realizzativa. L'Udinese, intanto, consolida la decima posizione salendo a 40 punti, dimostrandosi in crescita dopo un inizio stagione incerto.

Per Runjaic, il punto ottenuto all'Olimpico non è affatto da buttare: "È un buon punto per noi. Era una partita pericolosa ma bella, entrambe le squadre hanno provato a vincerla. Mi sono divertito, credo che abbiamo fatto bene". Un'Udinese che vuole fare un bel finale di stagione: "Il nostro obiettivo è quello di divertirci, migliorare e soprattutto preservare i nostri giocatori. Voglio che la mia squadra segni di più e che tenga di più e meglio il possesso della palla"-

Anche Baroni è soddisfatto: "La squadra ha fatto una buona prestazione contro l'Udinese che ha fisicità e corsa. C'è stato equilibrio, abbiamo avuto qualche occasione dove potevamo concludere meglio, c'è stata tenuta fisica e mentale, ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi, ci sono gare ravvicinate ma la squadra è stata sempre presente. Gli attaccanti? Sono giovani, vanno sostenuti e aiutati, adesso Dia è anche un po' carico di partite. Abbiamo avuto assenze importanti e qualcuno sta rientrando, tutti stanno facendo il loro percorso, non è facile arrivare alla Lazio ma con la fiducia mia e dei compagni ci daranno una grande mano perché se siamo qui è anche merito loro.Non siamo riusciti a dare il nostro ritmo e quindi l'Udinese è stata avvantaggiata, ma a me la squadra è piaciuta, venivamo dall'Europa league dove abbiamo dovuto adattarci, io vedo una costante crescita, adesso recuperiamo energie perché giovedì è domani. Ho detto ai ragazzi che questo è un punto di valore, io la crescita la vedo proprio lì perché le partite sono anche queste, l'Udinese veniva da tante gare positive, ci sta di non accontentarsi ma allo stesso tempo abbiamo dato tutto".