Abusi sui minori: in Campania il primo tavolo con pediatri, tribunali e polizia postale

L'obiettivo è quello di costruire un sistema integrato di interventi e servizi grazie anche alla promozione di protocolli d'intesa tra le diverse competenze istituzionali e la condivisione di modelli operativi.

Rappresentanti della Procura e delle forze dell’ordine, vertici delle istituzioni regionali ed esponenti del mondo della medicina pediatrica insieme per la nascita in Campania del primo tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di abusi e maltrattamenti sui minori.

Approvata dalla Giunta la delibera con la quale la giunta regionale della Campania, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini, ha dato formalmente il via alle attività.