La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso che l'Italia può continuare a far del male a 42 persone

"La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso della SeaWatch. Anche da Strasburgo - gioisce Matteo Salvini - si conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell'Italia: #portichiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici.

Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna".

A parte la notizia, il resto delle affermazioni del cosiddetto ministro è un insieme di falsità e di offese gratuite, quelle che, se fossero state rivolte a lui, verrebbero commentate con un "che ne dite amici, non meritano una denuncia"?

Ma un personaggio del genere non ha certo bisogno di preoccuparsi per quel che dice e quel che fa... ci sono centinaia di parlamentari 5 Stelle tra Camera e Senato - attaccatissimi alle rispettive poltrone anti casta - prontissimi a parargli il ... sedere in caso di bisogna: basta un fischio, come ha dimostrato il sottosegretario grillino Manlio Di Stefano questa mattina su La7.





"Ma si rende conto di cosa sta dicendo? In Libia non c'è porto sicuro".@andreapurgatori a @OmnibusLa7.



👇https://t.co/c79VZ5ggtN — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 25, 2019



Nel frattempo, la triade dei pii - con il premier Conte devoto di Padre Pio, il vicepremier Di Maio di San Gennaro, il vicepremier Salvini del cuore immacolato di Maria (anche se non sa neppure di cosa stia parlando) - festeggia per aver dato il proprio contributo nel far sì che anche l'Italia possa (psicologicamente) continuare a torturare 42 persone, fuggite dalle torture (fisiche) in Libia.

Siamo effettivamente un grande Paese... meglio non specificare di cosa... ma è indubbio che lo siamo.